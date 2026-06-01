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北市驗126家次泳池水質 4家次不合格開罰、限改

中央社／ 台北1日電

炎夏到，台北市衛生局今天表示，截至4月30日，抽驗北市游泳池126家次，其中122家次合格、合格率96.8%，另4家次不合格，處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰，限期改正。

近日屢飆高溫，宣告炎夏到來，游泳進入高峰期。台北市衛生局發布今年游泳池水質檢測結果，截至4月30日，共抽驗126家次，其中122家次的水質合格，合格率約96.8%。

衛生局說，針對4家次水質不合格，主因是大腸桿菌群或總菌落數超標，已依據「台北市營業衛生管理自治條例」第15條及第24條規定，處2000元以上、1萬元以下罰鍰，並要求限期改善，若複查仍不合格，將按次處罰至改善為止。

衛生局提醒民眾共同守護水質，遵守「3要5不」，包含入池前「要」徹底淋浴沖洗、卸妝並穿著潔淨泳衣帽、褲；「要」注意現場標示水溫、酸鹼值、餘氯量等水質資訊；游泳中若有不適，「要」立即離開游泳池，並通知救生員或服務人員。

以及患有傳染性疾病者「不」入池。患有傳染性眼疾或皮膚病者「不」入池。飲酒過量顯有醉態者「不」入池。寵物「不」得攜帶入池。游泳池內外四周「不」飲食或吸菸。

衛生局補充，其於114年1月2日公告標準包含，總菌落數為每1公撮（mL）池水中應低於500CFU。大腸桿菌群為每100公撮（mL）池水中應低於（含）1CFU或1.1MPN。自由有效餘氯應保持百萬分之1.0至3.0之間（1.0至3.0 ppm）。氫離子指數（pH值）應保持6.5至8之間。

此外，衛生局說，北市游泳池水質合格率從112年度的91.6%，提升至114年度的98.5%，創近3年新高，顯示「政府監督、業者自主管理」機制奏效。

水質 北市 游泳池 衛生局

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