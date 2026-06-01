響應世界自行車日 新北河濱租車最低5折優惠

6月3日是聯合國訂定的「世界自行車日」，新北市高灘處響應推廣綠色運輸與低碳生活，將於6月3日推出河濱自行車租借優惠活動，民眾只要使用「FunBike麻吉」Line租車，並完成指定任務，最高可享租車5折優惠。

高灘處表示，世界自行車日旨在鼓勵民眾以自行車作為日常交通與休閒工具，藉此減少碳排放及環境汙染，同時促進健康生活。此次優惠活動當天於新北河濱自行車租借站，使用「FunBike麻吉」Line官方帳號租車並採電子支付，且將與租借站合照上傳至Facebook或Instagram，標註「#603世界自行車日」或「#June3WorldBicycleDay」，即可享有租車折扣。

高灘處指出，活動採闖關方式進行，拜訪1個租借站可享9折優惠、拜訪3個站可享7折優惠、拜訪5個以上站點則可享5折優惠，且租借及歸還站點不限，也不受時間限制。

高灘處長黃裕斌表示，目前平日營運的租借站包括八里、碧潭、淡水、陽光、華江、浮洲、永和、成蘆、二重、新月及辰光等11站，民眾只要綁定官方Line帳號，即可快速完成租借程序。

黃裕斌提醒，新北河濱自行車道多為人車共道空間，騎乘時應禮讓行人優先通行，超車時應由左側緩慢通過，行經牽引道路段須下車牽行，並與前車保持至少兩輛自行車長度的安全距離；夜間騎乘則應開啟車燈，以確保自身及其他用路人安全。

高灘處表示，民眾以每小時約15公里速度騎乘自行車，不僅能悠閒欣賞河岸景觀，每小時約可消耗650大卡熱量，也是兼顧健康與環保的休閒方式，歡迎民眾趁優惠活動騎訪河濱各站，體驗低碳慢活。

新北河濱自行車租借站響應世界自行車日租車優惠活動。圖／新北市高灘處提供