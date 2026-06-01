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疑違法招攬海外代孕 生殖中心將被調查

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

女星薔薔（林嘉凌）胞妹林嘉珍與陸籍同性伴侶阿順結婚，透過海外生殖技術喜迎新生命，雙方近日疑似鬧翻，林嘉珍創辦的福利寶貝生殖中心遭疑涉嫌違法招攬代孕。

北市衛生局表示，業者違法為醫療廣告，調查後已處業者五萬元罰鍰，如接獲新通報會重啟調查。

福利寶貝官網提到，創辦人林嘉珍因自身生育歷程，深刻體會在資訊不透明情境下，個人與家庭承受的心理壓力與不確定感，該公司是在台依法設立、合法營運的生育諮詢品牌，服務皆遵循相關法規與專業倫理。  

官網指出，福利寶貝以書面合約清楚界定雙方權責，揭露中國大陸、馬來西亞、泰國、美國、格魯吉亞、吉爾吉斯等各國代孕市場行情，費用三百萬元至六百五十萬元不等。

面對外界質疑，林嘉珍曾在Threads說，創業出發點是希望讓民眾了解國際市場代孕價格，避免被不透明的仲介或不實宣傳誤導，如果目前呈現方式有需要調整，願依照主管機關建議修改。

衛生局科長吳岱穎說，今年接獲該案通報即啟動調查，根據醫療法「非醫療機構，不得為醫療廣告」，認定該業者違法處五萬元。近期如接獲新通報將重啟調查，若屬實，可依法開罰五萬元以上、二十五萬元以下。

衛生局 北市 薔薔

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