星期評論／綠營選將幫中央甩鍋 徒留錯愕居民

輝達總部落腳北士科，執行長黃仁勳近日與北市長蔣萬安合體，首都朝ＡＩ城市又邁一大步，但園區用電卻被炒作成選戰議題，綠營大動作邀經濟部、台電高官會勘，上演轟炸蔣市府大戲，眾人離去後，地方仍不知變電所會帶來多少衝擊，留下錯愕的地方居民。

台電稱去年輝達宣布總部進駐北士科後，立即發文給市府叮嚀文林變電所及用電等規畫決議，但市府強調，早在二○○九年都市計畫便明確載明變電設施配置，須採「地下化」；台電卻認為工期過長要採「地上型」，彼此來回溝通未有共識，拖延近十六年。

五月廿七日台電與北市府協議，拍板文林變電所朝「半地下型」興建，但相關細節未提，民進黨市長參選人沈伯洋、立委吳思瑤隨即在隔天邀經濟部次長賴建信和台電董事長曾文生等人到現址會勘，官方直接簡報，綠營集體切割中央責任，砲口直指蔣市府拖延。

變電所拍板過程未與影響最深的在地居民溝通，里長當場起身質疑，設變電所會對地方有何衝擊？也讓台電董座致歉，綠營如此操作，真能替沈伯洋加分？

文林變電所興設暫告一段落，後頭還有地目變更、建照等核發才能動工，不能再淪選舉口水，如同市長蔣萬安所說民眾期待「做實事」，北士科不僅是首都的科技園區，還乘載台灣ＡＩ產業未來，更不該選舉算計，中央與地方必須攜手合作。