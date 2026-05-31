快訊

中職／狂！悍將「攻蛋」3戰票房收入破億 商品賣破4400萬

澤倫斯基：美歐情資曝 俄48小時內恐大舉發動攻擊

各國代孕300萬起跳！薔妹創辦生殖中心現違法醫療廣告 北市開罰

聽新聞
0:00 / 0:00

傾聽家長團體心聲 李四川：讓新北市作為師生及家長的後盾

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川承諾讓新北市作為家長與師生的後盾。記者黃子騰／攝影
李四川承諾讓新北市作為家長與師生的後盾。記者黃子騰／攝影

全國家長團體聯盟今晚在新莊典華酒店舉行第11屆理監事授證典禮，前教育部部長吳清基、教育部次長朱俊彰、新北市副市長劉和然及國民黨新北市長參選人李四川都到場。李四川致詞時承諾，當選後將成為全家盟的後盾，全力支持並挹注教育事業。

全國家長團體聯盟（全家盟）第11屆理監事授證典禮中，由梁子緒正式接任理事長，典禮由教育部次長朱俊彰監交，前教育部長吳清基親自頒發當選證書。新北市副市長劉和然致詞時指出，11月28日新北市長要投票，但不是投給一個想當市長的人，因為如果沒有能力沒有經驗，想是不夠的，也不是投給一個覺得自己可以做得好的人，因為他沒有經驗。

劉和然說，李四川擁有豐富且完整的行政歷練，從台北縣副縣長、新北市副市長、再到高雄市與台北市的副市長，都展現卓越的治理能力與執行成果，包括道路平整、路燈維護及排水系統改善等，展現高度執行力與專業能力，請大家一定要將新北市交給有能力的人。

李四川致詞時表示，現場有許多老朋友、校長都來跟我說：「副市長，我們那個學校是以前你當副縣長的時候蓋的。李四川笑稱自己就是拿鐵鎚的，不是和劉和然副市長一樣拿粉筆的。」但自己要帶給教育界、學校是良好的環境。

李四川說，家長確實是很難做，尤其是現在要跟學校、跟老師還有自己的孩子溝通，且還要給他安全、好的環境及好的教育環境。李四川話鋒一轉指出，年底時自己如果能順利接棒，一定會全力地支持，讓新北市作為師生及家長共同的後盾，致力提升各項教育資源。

李四川參加全家盟授證典禮受到在場人士熱烈歡迎。記者黃子騰／攝影
李四川參加全家盟授證典禮受到在場人士熱烈歡迎。記者黃子騰／攝影

李四川與在場教育界人士致意。記者黃子騰／攝影
李四川與在場教育界人士致意。記者黃子騰／攝影

全家盟第11屆理事長由由梁子緒接任，典禮由教育部次長朱俊彰監交。記者黃子騰／攝影
全家盟第11屆理事長由由梁子緒接任，典禮由教育部次長朱俊彰監交。記者黃子騰／攝影

李四川 新北 劉和然

延伸閱讀

李四川赴泰山客屬會會員大會 喊話比照北市提高補助

李四川樹林座談會批抹黑選風 提敬老卡、鐵路地下化

李四川控側翼抹黑 蘇巧慧：我也被攻擊「連未見面曾祖父都被拿來說」

談遭抹黑爭議 李四川點名蘇巧慧：若指控請拿出證據

相關新聞

公安未爆彈...北市超過2000戶拒裝住警器 議員促市府補助微電腦瓦斯表

前總統馬英九健康狀況引發各界對於失智長者的關注，國民黨北市議員王欣儀指失智獨老燒水忘關火成社區公安未爆彈，建議市府力推「微電腦瓦斯表」補助，市長蔣萬安允諾試辦，社會局則於2個月內與衛生局比對名單、與商家討論後續合作。

出席原民歲時祭儀 蘇巧慧：身為原民媳婦 照顧力道會加倍

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市今年首場原住民族歲時祭儀活動，她指出新北市原住民族人口已超過6萬5000人，為六都第二高，她過去10年在新北服務期間，持續協助族人爭取各項資源，未來若有機會承擔更大責任，身為原住民媳婦，照顧族人的力道會更加倍。

傾聽家長團體心聲 李四川：讓新北市作為師生及家長的後盾

全國家長團體聯盟今晚在新莊典華酒店舉行第11屆理監事授證典禮，前教育部部長吳清基、教育部次長朱俊彰、新北市副市長劉和然及國民黨新北市長參選人李四川都到場。李四川致詞時承諾，當選後將成為全家盟的後盾，全力支持並挹注教育事業。

沈伯洋稱北市許多撒幣政策有財源 北市轟雙標：抱賴清德大腿

中央育兒津貼、租屋補助需地方分攤負擔，北市長蔣萬安今說不要讓人有「中央請客地方買單」感覺；民進黨參選人沈伯洋反指北市絕對有財源，且過去北市府許多撒幣政策，不太可能今天突然說「到底錢夠不夠用？」北市府副發言人葉向媛反擊沈雙重標準，並稱「難道他以為抱著賴清德大腿，市民就會認可？」

李四川赴泰山客屬會會員大會 喊話比照北市提高補助

國民黨新北市長參選人李四川今出席新北市泰山區客屬會會員大會，面對約300名與會鄉親，他承諾若年底順利當選，將提高新北市客家社團活動補助經費，比照台北市標準辦理。現場支持者情緒高昂，多次高喊「李四川凍蒜」、「市長好」，氣氛熱烈。

新北市圖三重分館7月將拆除重建 變身新北市圖第二總館

矗立半世紀的新北市立圖書館三重分館，即將拆除重建為「新北市圖第二總館」，昨辦畢業派對，副市長朱惕之與著畢業袍的館員、志工拋起四方帽，象徵功成身退邁向嶄新篇章。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。