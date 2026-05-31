傾聽家長團體心聲 李四川：讓新北市作為師生及家長的後盾

全國家長團體聯盟今晚在新莊典華酒店舉行第11屆理監事授證典禮，前教育部部長吳清基、教育部次長朱俊彰、新北市副市長劉和然及國民黨新北市長參選人李四川都到場。李四川致詞時承諾，當選後將成為全家盟的後盾，全力支持並挹注教育事業。

全國家長團體聯盟（全家盟）第11屆理監事授證典禮中，由梁子緒正式接任理事長，典禮由教育部次長朱俊彰監交，前教育部長吳清基親自頒發當選證書。新北市副市長劉和然致詞時指出，11月28日新北市長要投票，但不是投給一個想當市長的人，因為如果沒有能力沒有經驗，想是不夠的，也不是投給一個覺得自己可以做得好的人，因為他沒有經驗。

劉和然說，李四川擁有豐富且完整的行政歷練，從台北縣副縣長、新北市副市長、再到高雄市與台北市的副市長，都展現卓越的治理能力與執行成果，包括道路平整、路燈維護及排水系統改善等，展現高度執行力與專業能力，請大家一定要將新北市交給有能力的人。

李四川致詞時表示，現場有許多老朋友、校長都來跟我說：「副市長，我們那個學校是以前你當副縣長的時候蓋的。李四川笑稱自己就是拿鐵鎚的，不是和劉和然副市長一樣拿粉筆的。」但自己要帶給教育界、學校是良好的環境。

李四川說，家長確實是很難做，尤其是現在要跟學校、跟老師還有自己的孩子溝通，且還要給他安全、好的環境及好的教育環境。李四川話鋒一轉指出，年底時自己如果能順利接棒，一定會全力地支持，讓新北市作為師生及家長共同的後盾，致力提升各項教育資源。

李四川參加全家盟授證典禮受到在場人士熱烈歡迎。記者黃子騰／攝影

李四川與在場教育界人士致意。記者黃子騰／攝影