出席原民歲時祭儀 蘇巧慧：身為原民媳婦 照顧力道會加倍

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市今年首場原住民族歲時祭儀活動，她指出新北市原住民族人口已超過6萬5000人，為六都第二高，她過去10年在新北服務期間，持續協助族人爭取各項資源，未來若有機會承擔更大責任，身為原住民媳婦，照顧族人的力道會更加倍。

由新北市葛瑪蘭多元文化發展協會主辦的歲時祭儀今天在樹林區舉行，吸引不少族人參與。蘇巧慧到場後以阿美族語向族人問候，並與族人合影互動，最後也加入大會舞，祈求祭儀活動圓滿順利。

蘇巧慧表示，她是阿美族媳婦，一直將原住民族朋友的需求列為重要工作之一，除提供法律諮詢、物資協助等服務外，也持續關注文化及語言傳承議題，希望打造更友善的發展環境，讓年輕世代有更多機會接觸及認識自己的文化。

她指出，許多都會區原住民族歲時祭儀長期面臨場地不足問題，往往只能借用公園、球場或學校操場辦理，不僅常遇到租借衝突，也缺乏符合傳統文化需求的空間。她過去在立法院曾質詢原住民族委員會，爭取在新北設置專屬祭儀空間，並與中央及地方政府共同盤點適合場址。

蘇巧慧表示，目前已於三峽隆恩埔社宅與客家文化園區間覓得合適地點，她並與立委吳琪銘、伍麗華及陳瑩共同爭取近2000萬元中央補助，興建新北首座都會區祭儀廣場，工程已於去年8月開工。

她說，未來也將持續爭取中央資源，協助各族群文化及語言傳承，讓更多年輕族人透過母語與文化教育，認識自身族群歷史與土地故事。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天出席樹林區原住民族歲時祭儀活動，並與族人一同參與大會舞。圖／蘇巧慧辦公室提供