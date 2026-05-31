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公安未爆彈...北市超過2000戶拒裝住警器 議員促市府補助微電腦瓦斯表

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員王欣儀指失智獨老燒水忘關火成社區公安未爆彈，建議市府力推「微電腦瓦斯表」補助。本報資料照片
國民黨北市議員王欣儀指失智獨老燒水忘關火成社區公安未爆彈，建議市府力推「微電腦瓦斯表」補助。本報資料照片

前總統馬英九健康狀況引發各界對於失智長者的關注，國民黨北市議員王欣儀指失智獨老燒水忘關火成社區公安未爆彈，建議市府力推「微電腦瓦斯表」補助，市長蔣萬安允諾試辦，社會局則於2個月內與衛生局比對名單、與商家討論後續合作。

議員王欣儀接獲民眾陳情，許多記性衰退的獨居長者燒開水、煮飯忘記關火等所動輒引發的乾燒危機，已成鄰居的集體夢魘。近3年北市5層樓以下老舊公寓火災中，42%起因於爐火烹調不慎。  她說，消防局年年入戶推廣安裝住警器，近3年火災中，64%的住警器「有裝卻未響」，原因在於沒電、損壞、被拔掉或裝設位置離火源太遠，更別說仍有2292戶「拒絕安裝」。

王欣儀提到，「微電腦瓦斯表」具備超時、強震、微漏自動截斷功能，是降低火災風險的有效科技工具，但市府目前推廣流於形式，僅是印發文宣給里辦事處宣導或張貼在里佈告欄，對於不出門的弱勢獨老形同「隱形宣導」。

她也點出，民眾更換為微電腦瓦斯表，每月需多負擔40元基本費差額，但各瓦斯公司補助各彈各的調，有的零補助、有些是有條件減免，且瓦斯公司沒弱勢戶名單，民眾必須「主動申請」；建議市府啟動「高風險獨老微電腦瓦斯表補助與精準試辦計畫」，不能在悲劇發生後才來檢討。

蔣萬安允諾，針對高風險獨老、失能者，可來規畫試辦計畫，彙整各局處包括社會局、產發局即刻邀集四大瓦斯公司協調，包括優惠電價、差額補助，提高加裝意願。社會局長姚淑文說，要跟衛生局比對相關名單，才能找出適合、一定要安裝的對象，且要跟相關商家討論後續合作議題，允諾2個月研議。

公安 北市 蔣萬安

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