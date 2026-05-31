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沈伯洋稱北市許多撒幣政策有財源 北市轟雙標：抱賴清德大腿
中央育兒津貼、租屋補助需地方分攤負擔，北市長蔣萬安今說不要讓人有「中央請客地方買單」感覺；民進黨參選人沈伯洋反指北市絕對有財源，且過去北市府許多撒幣政策，不太可能今天突然說「到底錢夠不夠用？」北市府副發言人葉向媛反擊沈雙重標準，並稱「難道他以為抱著賴清德大腿，市民就會認可？」
葉向媛說，賴清德總統提出0至18歲津貼，沈伯洋委員不說是大撒幣，還評為「減輕育兒壓力」；結果台北市推出各項育兒政策，領先全國，民進黨中央政府不得不跟進，沈委員卻說成是撒幣。葉說，「沈委員雙重標準，毫無邏輯已經逐漸不讓人意外，「但難道他以為抱著賴清德大腿，市民就會認可嗎？」
葉向媛指出，北市府近年推出中央不做台北做的生生喝鮮奶、好孕專車、營養午餐免費、第二胎起公托準公托免費，而北市推出的幸福宅、托育工時減免等各項政策還讓中央跟進效仿，葉說，「請沈委員向市民大聲說出來，你反對哪一項政策？」
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