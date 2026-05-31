李四川赴泰山客屬會會員大會 喊話比照北市提高補助

國民黨新北市長參選人李四川今出席新北市泰山區客屬會會員大會，面對約300名與會鄉親，他承諾若年底順利當選，將提高新北市客家社團活動補助經費，比照台北市標準辦理。現場支持者情緒高昂，多次高喊「李四川凍蒜」、「市長好」，氣氛熱烈。

活動現場約有300名客家鄉親參與，李四川進場時受到民眾熱情歡迎，不少支持者爭相握手、合影留念，逐桌敬酒時也頻頻傳出「李四川凍蒜」、「市長好」等加油聲。主持人及支持者更帶領全場高喊「工程巨擘」、「做事的人李四川」、「李四川凍蒜」等口號，現場掌聲與歡呼聲不斷，展現基層支持熱度。

李四川致詞表示，自己雖然是工程背景出身，但做工程的人有一股「硬頸精神」，與客家人的精神十分相似，因此對客家文化及客家社團發展格外重視。

他指出，新北市對客家社團活動的補助經費與台北市仍有差距，因此他在現場向客家鄉親承諾，若年底順利當選市長，將把相關補助經費提升至與台北市相同水準，支持客家文化傳承與社團發展。

李四川表示，城市發展不能只有硬體建設，也需要文化與人文力量支撐。他認為，道路、橋梁等工程建設固然重要，但客家歌謠、文化活動及社團運作，同樣是城市溫度的重要來源，「唯有讓城市有硬、有軟，才能持續向前進步」。

他也向在場鄉親喊話，希望年底選舉獲得支持，讓自己有機會進到市府，繼續為新北市打拚，並呼籲大家支持國民黨提名的議員、里長及各級民意代表候選人。

國民黨新北市長參選人李四川（右二）出席泰山區客屬會會員大會，與客家鄉親逐桌敬酒、握手致意，受到熱烈歡迎。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右三）出席泰山區客屬會會員大會，承諾若當選將提高客家社團活動補助經費，比照台北市標準辦理。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）出席泰山區客屬會會員大會，與客家鄉親逐桌敬酒、握手致意，受到熱烈歡迎。記者張策／攝影