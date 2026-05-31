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談租補經費分擔 沈伯洋：北市絕對有財源

中央社／ 台北31日電

針對租金補貼經費擬回歸中央地方分擔，台北市長蔣萬安說，不要讓人感覺「中央請客、地方買單」；民進黨台北市長參選人沈伯洋說，財劃法修正後地方財源變多，北市絕對有財源。

沈伯洋上午出席在花博舉辦的「2026愛天使愛心園遊會」，媒體會前聯訪時詢問，內政部國土署表示，基於財政權責相符原則，租金補貼經費規劃自明年度起回歸中央地方共同分擔機制，如何看蔣萬安對此表示許多地方政府不同意，不要讓人有「中央請客、地方買單」的感覺。

沈伯洋表示，因為財政收支劃分法的關係，現在地方財源變得非常多，台北市政府首屈一指，所以台北市絕對有這樣財源。

沈伯洋說，台北市過去做過很多撒幣政策，不太可能遇到租屋補助時，就突然說現在台北市到底錢夠不夠用。

沈伯洋認為，不管是像昨天地方攤商的聲音，還有北市租屋族的聲音，北市府應該要聆聽市民的需求才對。

媒體問到，沈伯洋昨天拋出「台北市親子同行卡」政見，蔣萬安則說任內3年多來已提出許多育兒政策。沈伯洋表示，昨天介紹親子同行卡時，就特別強調這將是以後生態系的一環，不是單點補助、像OK繃一般的補助而已，最主要是刺激整個文化發展。

他說，昨天舉例提到，地方獨立書店可向市府申請親子同行認證，獲得認證後即可輕鬆在社區舉辦活動，大家也可就近參加地方活動，這才是真正可以創造消費力的方式，目標是要創造生態系，讓誘因出現，讓地方文化活動出現。

媒體追問，「台北市親子同行卡」是否會有與文化幣疊床架屋等情形。沈伯洋表示，每個政策目的都不一樣，這不是單單讓親子可以同行、育兒環境友善，還包含文化提升，是一個多點、生態系的政策，所有政策的目的都沒有疊床架屋問題，如同育兒津貼、生育補助，相信也不會說是所謂的疊床架屋。

談及如何看前總統陳水扁發文說北市選情會逆轉勝。沈伯洋說，他起步比較晚、也是挑戰者，就是慢慢追趕，現在目標還是非常一致，就是聆聽基層的聲音，親子卡就是聆聽地方書店、地方文化者的聲音，並蒐集家長的意見，才會將此生態系和消費力增長形成政策。

沈伯洋 北市 租金補貼

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