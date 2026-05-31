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租補經費 蔣萬安：莫讓人感覺中央請客地方買單

中央社／ 記者楊淑閔台北31日電

國土署昨天表示，基於財政權責相符原則，租金補貼經費規劃自明年度起回歸中央地方共同分擔機制。台北市長蔣萬安今天說，許多地方政府並不同意，不要讓人有「中央請客、地方買單」的感覺。

內政部國土署昨天表示，財政收支劃分法修正後，中央可統籌運用財源減少，地方政府可支配財源相對增加，基於財政權責相符原則，租金補貼經費規劃自明年度起回歸2021年以前中央與地方共同分擔機制，依各縣市財力分級由地方分攤經費，共同照顧租屋族。

蔣萬安今天出席「台北市公私立高級中學114學年度畢業生市長獎頒獎典禮」，為獲獎學生頒獎、合影留念，並接受媒體聯訪。

媒體詢問對中央規劃由地方共同分擔租金補貼看法，蔣萬安說，租金補貼這個政策，其實從2022年開始一直都是中央全額支應，所以他看到包含桃園市長張善政反對，台南市長黃偉哲也說必須要衡量地方的財政穩定性等等。

他說，今天要改變這樣的機制，由地方政府來做部分的負擔，許多地方政府都不同意，不要讓人有這種「中央請客、地方買單」的感覺。

此外，民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出親子卡政策，提供給設籍北市0至18歲的兒童及青少年，每人每月可獲得固定發放點數共600點。媒體詢問此舉是否會大幅增加北市預算，蔣萬安說，過去3年多，台北市推出非常多率全國之先的育兒友善政策，減輕育兒家庭的負擔，任何政策提案，都可以討論評估。

蔣萬安列舉近年及即將上路的育兒友善政策，包含幸福住宅、即將啟用的婦幼專責醫院，營養午餐免費獲其他縣市響應，生生喝鮮奶9月將擴大到國中，以及率全國之先的幸福住宅、育兒家庭減工時不減薪，在台北市第二胎公托、準公托全面免費。

蔣萬安 國土署 租金補貼

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