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能源議題延燒新北市長戰 李四川控反核 蘇巧慧：核安優先

聯合報／ 記者張策林佳彣楊正海／連線報導
國民黨新北市長參選人李四川（左一）昨到樹林區參加「大手牽小手尋寶一起走」，與家長、孩童跳舞同樂。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左一）昨到樹林區參加「大手牽小手尋寶一起走」，與家長、孩童跳舞同樂。記者張策／攝影

能源議題延燒雙北選戰，國民黨新北市長參選人李四川昨說，台灣產業界主張恢復核電，但對手蘇巧慧至今反對核電，呼籲以民生經濟優先，別陷意識形態。蘇回應，她和前兩任新北市長對核電態度一致，沒有安全、核廢無解、社會沒共識，核電就需再討論。

北士科文林變電所案引藍綠連日交戰，民進黨立委吳思瑤提出台電二○○二年公文，指市府延宕廿三年，市府副發言人魏汶萱昨回擊，需要提申請變電所的是台電，台電歸中央政府管，反問「吳思瑤、沈伯洋都是堅定反對核電的基本教義派，如何對國人、對產業交代？」

民進黨北市長參選人沈伯洋昨強調，民進黨對核能立場堅定，就是核廢料一定要能處理、社會必須有共識，這是主席賴清德重申的原則；北士科完全跟發電無關，在於已經有電，電要怎麼送過來，轉換高壓電需要變電所。台電提出那麼多方案，直到上周突然通過，「我覺得都是一些壓力。」

用電議題也燒入新北選戰，李四川昨說，不管是輝達創辦人黃仁勳或台灣產業界，大家都擔心缺電隱憂，「全世界在搶ＡＩ，搶到最後，最不能缺的就是電力。」他學工程出身，電夠不夠不是意識形態，是算術，「電顧好，經濟才轉得動」。

蘇巧慧說，可透過手機查詢台電公布的備轉容量率，近日有近百分之二十，假日約百分之三十備轉容量率，台灣整體電力充足，因應輝達進駐北士科，運輸電力依賴變電所，問題不是電力，而是變電所。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右三）昨出席國際青年商會新北市區聯合月例會，分享自身參與青商經驗。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右三）昨出席國際青年商會新北市區聯合月例會，分享自身參與青商經驗。記者張策／攝影

李四川 蘇巧慧 核電

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