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新北市圖三重分館7月將拆除重建 變身新北市圖第二總館

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導
這幅超過十公尺長壁畫是二○○五年「三重市立圖書館」落成啟用時的特殊紀念專案，當年的三重市長李乾龍（左一）、指導老師吳望如（左二）、參與創作的鍾雲珍（右一），昨都參加圖書館「畢業派對」。記者林昭彰／攝影
這幅超過十公尺長壁畫是二○○五年「三重市立圖書館」落成啟用時的特殊紀念專案，當年的三重市長李乾龍（左一）、指導老師吳望如（左二）、參與創作的鍾雲珍（右一），昨都參加圖書館「畢業派對」。記者林昭彰／攝影

矗立半世紀的新北市立圖書館三重分館，即將拆除重建為「新北市圖第二總館」，昨辦畢業派對，副市長朱惕之與著畢業袍的館員、志工拋起四方帽，象徵功成身退邁向嶄新篇章。

三重分館前身是台北縣升格改制前、時任三重市長鄭宗藝籌建，一九七五年落成命名「中正堂」，集結社會教育、體育競技、藝文展覽與圖書館的綜合性場館，是三重歷史上首座公共文教建築地標。

二○○五年隨綜合體育館、社教館陸續完工，時任三重市長李乾龍斥資全面改建，充實軟硬體與近二十八萬冊藏書轉型為「三重市立圖書館」。二○一○年配合升格更名新北市立圖書館三重分館。

昨閉館走入歷史。七月起拆除重建，預計二○三一年完工蛻變為第二總館。

另外，超過十公尺長壁畫是當年五華國小的學務主任吳望如指導三重十四所國小、近六十名學童集體創作，用三九六塊版畫「印版」拼貼而成。李乾龍說，作品承載指導老師和學童集體心力和珍貴記憶，如果只是保存在倉庫，那可不行。李乾龍請託吳望如，能否嘗試把當年參與創作的學童找回辦聚會，吳說，應該沒問題。

圖書館 三重 李乾龍

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