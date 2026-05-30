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新北市議員陳偉杰辦親子育兒座談 年輕家長齊聚共學情緒EQ

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市議員陳偉杰（前排左）今天上午在淡水齊柏林講堂舉辦「看見淡水 × 育兒新視角：解鎖孩子的情緒EQ密碼」親子育兒座談會，吸引超過60名大淡海、北海岸地區家長熱情參與，現場座無虛席，氣氛溫馨熱絡。圖／市議員陳偉杰提供
新北市議員陳偉杰（前排左）今天上午在淡水齊柏林講堂舉辦「看見淡水 × 育兒新視角：解鎖孩子的情緒EQ密碼」親子育兒座談會，吸引超過60名大淡海、北海岸地區家長熱情參與，現場座無虛席，氣氛溫馨熱絡。圖／市議員陳偉杰提供

新北市議員陳偉杰今天上午在淡水齊柏林講堂舉辦「看見淡水 × 育兒新視角：解鎖孩子的情緒EQ密碼」親子育兒座談會，吸引超過60名大淡海、北海岸地區家長熱情參與，現場座無虛席，氣氛溫馨熱絡。

這場座談邀請知名教養專家王宏哲主講，以現代父母最感頭痛的「孩子情緒管理」為核心主題，深入解析孩子不同發展階段的情緒語言與行為背後成因，並提供一套可立即在家實踐的溝通策略，協助親子建立更穩固情感連結。現場家長反應熱烈，問答環節踴躍提問，不少家長表示收穫滿滿，直呼「早就該來聽這堂課」。

陳偉杰說，他自己也是個三寶爸，非常了解教育孩子的困難，淡水近年快速發展，大量年輕家庭在此落地生根，但育兒壓力與日俱增。他強調，孩子的情緒教育是家庭幸福根基，也是社會健全發展基礎，身為在地議員，有責任為轄區家長搭建與專業資源對話的平台，讓每一個淡水的孩子都能在更有智慧的教養環境中成長茁壯，未來將持續規畫更多元的親子與家庭支持活動。

新北市議員陳偉杰（右）上午在淡水齊柏林講堂舉辦「看見淡水 × 育兒新視角：解鎖孩子的情緒EQ密碼」親子育兒座談會，邀請兒童職能治療師王宏哲（左）主講。圖／市議員陳偉杰提供
新北市議員陳偉杰（右）上午在淡水齊柏林講堂舉辦「看見淡水 × 育兒新視角：解鎖孩子的情緒EQ密碼」親子育兒座談會，邀請兒童職能治療師王宏哲（左）主講。圖／市議員陳偉杰提供

新北市議員陳偉杰上午舉辦親子育兒座談，吸引超過60名大淡海、北海岸地區家長參與。圖／市議員陳偉杰提供
新北市議員陳偉杰上午舉辦親子育兒座談，吸引超過60名大淡海、北海岸地區家長參與。圖／市議員陳偉杰提供

陳偉杰 親子 育兒 淡水

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