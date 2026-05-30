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影／新北市圖三重分館今辦畢業派對 2031年蛻變新北第二總館

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
矗立半世紀見證當地文教發展的新北市立圖書館三重分館，即將拆除原址重建為「新北市圖第二總館」，今天開館最後1日舉行「畢業派對」，來賓們與穿著畢業袍的館員、志工高高拋起四方帽，象徵功成身退即將華麗邁向嶄新篇章。圖／新北市立圖書館提供
矗立半世紀見證當地文教發展的新北市立圖書館三重分館，即將拆除原址重建為「新北市圖第二總館」，今天開館最後1日舉行「畢業派對」，來賓們與穿著畢業袍的館員、志工高高拋起四方帽，象徵功成身退即將華麗邁向嶄新篇章。圖／新北市立圖書館提供

矗立半世紀見證當地文教發展的新北市立圖書館三重分館，即將拆除原址重建為「新北市圖第二總館」，今天開館舉行「畢業派對」，副市長朱惕之與穿著畢業袍的館員、志工高高拋起四方帽，象徵功成身退即將華麗邁向嶄新篇章。

三重分館前身是台北縣升格改制前，由三重市長鄭宗藝籌建於1975年落成啟用命名「中正堂」，初期為集結社會教育、體育競技、藝文展覽與圖書館的綜合性場館，是三重歷史上第一座公共文教建築地標。

2005年隨綜合體育館、社教館陸續完工，時任三重市長李乾龍斥資全面改建，充實軟硬體與近28萬冊藏書轉型為「三重市立圖書館」。2010年配合升格更名「新北市立圖書館三重分館」。

然因使用51年面臨結構老化、耐震度不足、以及內部規畫已無法滿足現代化需求決定改建，明天閉館正式走入歷史。7月起拆除重建，預計2031年完工蛻變為現代化「新北市立圖書館第二總館」，將是溪北地區最具指標性的全齡化科技閱讀新地標。

副市長朱惕之表示，新北市為致力打造「閱讀城市」自2019至2025年間投入10億元經費，推動新建11館（公圖8館、校圖3館）並改造188館（公圖56館、校圖132館）閱讀空間。

今天的畢業派對不僅是一場熱鬧聚會，更是充滿回憶的盛宴。市民楊曼菁說，許多人生重要階段都與三重圖書館有關，包括第一場畢業典禮、大考前奮戰苦讀、以及進入職場後充實自我的多元學習等等，期待全新的第二總館能帶來更多創新服務與豐富閱讀體驗。

不少民眾特地來拍照、打卡留下最後回憶，圖書館各樓層也都有不同活動，譬如地下一樓的「搖擺地窖」結合音樂讓大家用最chill的方式享受閱讀、1樓親子遊樂場「庫酷派對」透過小小館員體驗與互動競賽、2樓敘事劇場結合脫口秀與饒舌表演，用幽默方式分享日常閱讀觀察、3樓搖滾歌廳安排獨立樂團現場演唱，還有戶外市集、閱讀大拍賣等等，派對系列活動持續歡樂至晚間8點。

矗立半世紀見證當地文教發展的新北市立圖書館三重分館，即將拆除原址重建為「新北市圖第二總館」，今天舉辦「畢業派對」，吸引許多民眾把握機會拍照、打卡留念。記者林昭彰／攝影
矗立半世紀見證當地文教發展的新北市立圖書館三重分館，即將拆除原址重建為「新北市圖第二總館」，今天舉辦「畢業派對」，吸引許多民眾把握機會拍照、打卡留念。記者林昭彰／攝影

矗立半世紀見證當地文教發展的新北市立圖書館三重分館，即將拆除原址重建為「新北市圖第二總館」，今天開館最後1日舉行「畢業派對」，來賓們與穿著畢業袍的館員、志工高高拋起四方帽，象徵功成身退即將華麗邁向嶄新篇章。記者林昭彰／攝影
矗立半世紀見證當地文教發展的新北市立圖書館三重分館，即將拆除原址重建為「新北市圖第二總館」，今天開館最後1日舉行「畢業派對」，來賓們與穿著畢業袍的館員、志工高高拋起四方帽，象徵功成身退即將華麗邁向嶄新篇章。記者林昭彰／攝影

新北市立圖書館三重分館頂層原本是籃球場，後來改建成閱覽室，是許多在地學生考前Ｋ書的場所。記者林昭彰／攝影
新北市立圖書館三重分館頂層原本是籃球場，後來改建成閱覽室，是許多在地學生考前Ｋ書的場所。記者林昭彰／攝影

矗立半世紀見證當地文教發展的新北市立圖書館三重分館，即將拆除原址重建為「新北市圖第二總館」。記者林昭彰／攝影
矗立半世紀見證當地文教發展的新北市立圖書館三重分館，即將拆除原址重建為「新北市圖第二總館」。記者林昭彰／攝影

矗立半世紀見證當地文教發展的新北市立圖書館三重分館，即將拆除原址重建為「新北市圖第二總館」，今天舉辦「畢業派對」，資深館員、志工們特地穿畢業袍參加。記者林昭彰／攝影
矗立半世紀見證當地文教發展的新北市立圖書館三重分館，即將拆除原址重建為「新北市圖第二總館」，今天舉辦「畢業派對」，資深館員、志工們特地穿畢業袍參加。記者林昭彰／攝影

三重 新北 李乾龍 圖書館

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