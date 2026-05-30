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影／三重圖書館入口大壁畫是珍貴資產 李乾龍：很想念創作的小朋友們

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
這幅超過10公尺長壁畫是2005年「三重市立圖書館」落成啟用時的特殊紀念專案，當年的三重市長李乾龍（左一）、指導老師吳望如（左二）、參與創作的鍾雲珍（右一），今天都參加圖書館「畢業派對」。記者林昭彰／攝影
這幅超過10公尺長壁畫是2005年「三重市立圖書館」落成啟用時的特殊紀念專案，當年的三重市長李乾龍（左一）、指導老師吳望如（左二）、參與創作的鍾雲珍（右一），今天都參加圖書館「畢業派對」。記者林昭彰／攝影

新北市立圖書館三重分館即將拆除重建，21年前將「三重中正堂」改為圖書館的時任三重市長李乾龍今天特地趕回來參加「畢業典禮」，坦言他最掛心入口牆面那幅巨型壁畫能否妥善保存下來。

這幅超過10公尺長壁畫是2005年「三重市立圖書館」落成啟用時的特殊紀念專案。由當時五華國小具美術專長的學務主任吳望如指導全三重14所國小近60名學童集體創作，用396塊版畫的「印版」拼貼而成，被形容是極具工藝技術的「大型版畫合璧作品」。

它的創作主題以最具三重在地民俗特色的廟會為核心，畫中涵蓋陣頭、神轎、神將等元素，以及孩子眼中喧囂熱鬧的宗教慶典景觀，封存了許多人的集體童年記憶。

去年市政府啟動市圖第二總館興建計畫曾舉辦「圖書館之友回娘家」，曾找回許多當年參與創作的學童。當年五華國小6年級的鍾雲珍今天也現身畢業派對，她當時分配到繪製「千里眼與順風耳」大神將，21年後已經是板橋後埔國小美術老師。

李乾龍說當年「市長伯伯」送給每個創作小藝術家1盒全新雕刻刀，希望他們把三重傳統文化傳神表達出來，後來圖書館還曾獲得全國評比「銀圖獎」，在全台319鄉鎮市名列第2。

雖然館方有承諾這幅畫是未來要保留的重要資產，但李乾龍說，「這幅畫承載指導老師和所有小朋友的集體心力和珍貴記憶，如果只是保存在倉庫，那可不行！」

他還請託吳望如，能不能嘗試把當年14所國小參與創作的小朋友全部找回來辦個聚會。吳望如說，應該沒問題。

時任三重市長、現任國民黨副主席李乾龍（左）今天特地趕回來參加三重圖書館「畢業派對」，坦言他最掛心入口牆面那幅巨型壁畫能否妥善保存下來。記者林昭彰／攝影
時任三重市長、現任國民黨副主席李乾龍（左）今天特地趕回來參加三重圖書館「畢業派對」，坦言他最掛心入口牆面那幅巨型壁畫能否妥善保存下來。記者林昭彰／攝影

三重 李乾龍 圖書館

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