「和美海之家」珊瑚復育體驗6月開放報名 一同探索海洋生態

新北市漁業處將於7月舉辦「和美海之家」生態復育及親水體驗活動，活動報名自6月1日中午12時起開放，今年共舉辦6梯次，活動日期為7月4日、5日、8日、9日、11日、12日，每梯次40人，歡迎踴躍報名，一同探索豐富有趣的海洋生態！

位於東北角海岸線上的和美漁港，擁有天然礁岩地形及豐富海洋生態資源，具備良好的海洋生態復育條件，加上港區內漁船停泊數量較少，近年在新北市政府推動下，逐步轉型為兼具海洋復育、環境教育及親水體驗功能的特色場域，新北市政府自108年起與台灣山海天使環境保育協會合作，於港內設置珊瑚復育專區，透過民眾親手種植珊瑚，推廣海洋保育及生態教育，協會秘書長陳映伶表示，去年於和美漁港種植的720株珊瑚，生長情形良好，不僅已陸續長出新芽，也逐漸吸引魚群聚集棲息，顯示珊瑚復育成果逐步展現，未來可望形成穩定的海洋生態系，今年活動延續海洋復育課程，規劃更多元水上體驗行程，讓民眾從不同角度認識海洋環境與生態保育的重要性。

今年「和美海之家」活動內容相當豐富，活動帶領大小朋友認識珊瑚種類及各式海洋生物，接著可將小珊瑚種植在親手彩繪專屬珊瑚基座，並由專業潛水人員協助將珊瑚送入於海中，讓小珊瑚在自然環境中慢慢成長，另外，活動也安排獨木舟體驗及海上浮毯競賽，讓民眾能以不同視角親近海洋、感受東北角海岸魅力，透過一系列寓教於樂的互動體驗，不僅能增進對海洋環境的認識，也能學習如何共同守護珍貴海洋資源，每梯次活動名額為40人，活動報名費為800元，另為水上活動安全考量，不建議7歲以下孩童參加，活動名額有限，歡迎民眾踴躍報名。

新北市漁業處表示，「和美海之家」旨在透過民眾實地參與珊瑚復育活動，引導民眾在親近海洋的同時，學習珊瑚生態知識及海洋保育觀念，未來將持續活化漁港轉型與環境教育推廣，深化海洋保育成果。

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