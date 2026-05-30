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北市第6座負壓吸菸區啟用 癮君子使用心得曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市力推「無菸城市」，繼月初5座負壓吸菸區啟用，第6座位在心中山線形公園今天也開放民眾使用。記者林佳彣／攝影
北市力推「無菸城市」，繼月初5座負壓吸菸區啟用，第6座位在心中山線形公園今天也開放民眾使用。記者林佳彣／攝影

北市蔣萬安喊出打造「無菸城市」，北市府持續推動吸菸分流，形塑「至指定吸菸區吸菸」行為文化。繼月初5座負壓吸菸區啟用，第6座位在心中山線形公園今天也開放民眾使用，全市至今共有201處指定吸菸區。

捷運雙連站1號出口後方的吸菸區今啟用，記者上午實地走訪，內有幾位民眾在吸菸。他們說，每天捷運站都有廣播這有吸菸區，今天來看看，裡頭雖有冷氣但30度、機器也有在抽風，內部仍很悶，尤其這是密閉空間，身上就會滿滿菸味；另外，周末會有市集、上下班人潮多，吸菸區的空間狹窄，恐會塞滿人。

市府4月已公告「台北市捷運線形公園（捷運中山地下街R1出口至捷運忠義站間）」為除吸菸區外不得吸菸場所；西門町商圈6月1日起為全面禁止吸菸場所，範圍包含中華路一段、西寧南路、成都路、漢口街二段所圍區域。

北市迄今設有6座負壓吸菸區，包含西門町商圈3處的捷運西門站4號出口後方、台灣鹽酥雞西門直營店前、屈臣氏武昌門市旁，以及行一大客車平面停車場出入口右側草坪，還有心中山線形公園2處的中山地下街R7出口後方、捷運雙連站1號出口後方。

衛生局表示，北市指定吸菸區迄今已新增至201處，市民可多利用台北通APP的「指定吸菸區地圖」功能，查詢鄰近吸菸區位置。未於指定吸菸區內吸菸者，將依菸害防制法處2000元以上1萬元以下罰鍰。

捷運雙連站1號出口後方的吸菸區今啟用，此為內部空間。記者林佳彣／攝影
捷運雙連站1號出口後方的吸菸區今啟用，此為內部空間。記者林佳彣／攝影

禁菸 北市 蔣萬安 捷運

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