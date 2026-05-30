新北創客點亮平溪！環保永續天燈讓祈福與永續同行

天燈不只承載祝福，也能承載永續責任。新北市教育局今在新平溪煤礦博物園區選洗煤場辦理「環保永續天燈 × 地方創生」成果發表，以「祈福與永續同行」為主題，推出99盞免費環保永續天燈，從平溪天燈文化出發，結合創客實作、科技應用、AI分析、環境友善與地方創生，讓傳統祈福文化展現永續新樣貌。

教育局表示，此次活動串聯平溪、十分商圈及在地團體共同參與，希望讓民眾在施放天燈、寫下祝福的同時，也能進一步關注環境友善與地方文化保存。活動地點選在新平溪煤礦博物園區，透過走訪山城與體驗在地文化，讓更多人重新認識平溪的地方故事與人文風景。

「環保永續天燈」由十分國小攜手金山高中科技中心共同研發，透過創客實作、科學測試及AI輔助分析，從燈芯結構、再生材料到安全設計持續優化，並成功取得雙專利。學生在過程中認識家鄉文化、觀察環境議題並動手提出解方，展現創客教育結合科技應用與永續實踐的成果。

活動也獲得民眾熱烈回響。居民吳若筠表示，第一次感受到「放天燈也可以很環保、很有文化意義」，不只是寫下願望，更像是一起為地方未來盡一分心力；也有家長說，看見孩子與長者一起寫下祝福、共同施放天燈，感受到平溪山城人情味與文化溫度。

教育局表示，新北市推動創客教育超過10年，投入上億元經費培養學生動手做、解決問題與跨域整合能力，鼓勵孩子從生活出發，把創意轉化為改變地方的力量。

環保永續天燈不只是一件創客作品，更是一堂串起文化、科技、環境與地方創生的真實課程，未來新北創客教育將持續結合地方文化、觀光體驗、公益回饋與永續行動，發展兼具教育、文化、環境與地方共好的創新模式，讓學生從生活中學習，也讓更多人看見新北多元的地方特色與永續價值。

民眾體驗自製環保永續天燈。圖／新北市教育局提供

親子開心共創環保永續天燈。圖／新北市教育局提供

小朋友與即將施放的環保永續天燈合影。圖／新北市教育局提供