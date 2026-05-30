影／新北市議長盃龍舟賽端午登場 今祭江點睛祈求風調雨順

新北市議長盃龍舟錦標賽邁入第16屆，6月19、20日將在二重疏洪道微風運河熱鬧登場。議長蔣根煌與市長侯友宜今天主持「祭江點睛儀式」，為即將競渡的龍舟披紅點睛、上香祈福，宣告這場結合文化傳承、運動競技與城市觀光的盛宴拉開序幕。

議長蔣根煌表示，新北市議長盃龍舟賽是全台最具指標性的年度體育盛事之一，今年還有多項端午節主題活動，邀請民眾在觀賽之餘體驗民俗節慶的趣味與文化意涵，開幕當天晚上還將首次舉行「燈光音樂秀」，精彩可期。

市長侯友宜說，他到新北市服務剛好也是16年，議長盃龍舟賽每年吸引許多國內外選手參加，讓新北市被世界看見，今天祭江點睛除了祈求龍舟賽事順利圓滿，也希望台灣風調雨順、國泰民安，最好近幾個月颱風不要來！

新北市體育總會指出，今年共有105支隊伍、近2200名選手參賽，區分大龍、小龍男女子組及混合組，除了往年傳統強隊如新莊實業熊鷹、新北市消防局等，還有109名外籍友人、以及企業團體組成的特色隊伍，6月19日預賽、20日決賽。

周邊活動包括親子著色、正午立蛋、刮刮樂、仲夏夜晚限定的微風運河燈光音樂秀等等，邀請大家來看龍舟、玩 DIY、抽大獎、賞夜景，相關資訊可上活動官網查詢https://www.ntpc-dragonboat.com.tw/。

新北市議長盃龍舟錦標賽邁入第16屆，6月19、20日將在二重疏洪道微風運河熱鬧登場。議長蔣根煌與市長侯友宜等來賓今天參加「祭江點睛儀式」，為即將競渡的龍舟披紅點睛、上香祈福，宣告這場結合文化傳承、運動競技與城市觀光的盛宴拉開序幕。記者林昭彰／攝影