新北騎樓整平靠3D模擬圖溝通 已完成149公里

新北市政府推動騎樓整平計畫多年，因騎樓屬私人產權，施工前須取得住戶及店家同意，過去常因擔心影響營業與空間使用而推動不易。養工處近年導入「3D模擬圖」，提前呈現完工後樣貌及動線規畫，協助民眾了解改善成果，提升參與意願。工務局表示，截至目前已完成149餘公里騎樓整平，未來將持續檢討需求逐步推動。

新北市工務局長馮兆麟表示，騎樓是台灣常見建築型態，不僅提供遮陽避雨空間，也是重要的人行通道，但由於騎樓屬私人財產，施作前必須取得土地使用同意書，如何取得住戶支持一直是推動過程的重要課題。

馮兆麟指出，養工處透過3D模擬圖，將改善後的騎樓景觀與通行動線具體呈現，讓住戶與店家能夠提前看見施工成果，有效降低對施工期間及空間改變的疑慮，也成功化解不少店家反對聲音。

養工處長鄭立輝表示，除利用3D模擬圖輔助說明外，也會透過施工前說明會及分享歷年改善案例，讓民眾了解騎樓整平後對通行安全、店面環境及街廓景觀的改善效益，並提前告知施工時程與相關資訊，在持續溝通下，民眾參與意願逐年提升。

鄭立輝指出，騎樓整平並非單純改善高低差，而是依據地方需求調整整體通行空間。例如新莊區昌明街78至80號，原有騎樓高低落差明顯，改善後同步調整停車配置及通行動線；三重區正義北路309至313號則因高低差不利身障者通行，改善後採半斜坡設計，兼顧無障礙需求及鄰近診所使用便利性。

養工處表示，騎樓整平計畫也結合跨局處合作，配合交通局推動機車退出騎樓、警察局加強取締騎樓占用，以及工務局整頓違規廣告物，共同提升騎樓通行品質，朝打造安全友善步行環境目標邁進。

養工處導入「3D模擬圖」呈現騎樓整平完工後的實景樣貌，提升民眾參與意願。圖為新莊區中平路390至350號騎樓整平改善後。圖／新北市工務局提供

新北市政府自99年推動騎樓整平計畫，至今已完成149餘公里，將逐步檢討持續推動。圖為三重區正義北路309至313號騎樓鋪面更新及高低落差改善前。圖／新北市工務局提供