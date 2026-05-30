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北市西門町商圈禁菸區擴大 6月1日起吸菸最高罰1萬

中央社／ 台北30日電
西門町設立全台第一座「指定負壓式吸菸區」。聯合報系資料照
西門町設立全台第一座「指定負壓式吸菸區」。聯合報系資料照

北市政府推動無菸城市，首階段擇定西門町商圈為示範區，除徒步區外，捷運西門站4號出口前近期也納入禁菸範圍，6月1日起違規吸菸，將處新台幣2000元至1萬元罰鍰。

台北市政府衛生局4月28日公告，西門町商圈自6月1日起為全面禁止吸菸場所，除吸菸區外不得吸菸，範圍包含中華路一段、西寧南路、成都路、漢口街二段所圍區域，以維護民眾不吸二手菸健康權益，並建構戶外無菸環境。

衛生局5月27日進一步公告，實施禁菸措施範圍擴大至中華路一段、延平南路、秀山街、衡陽路所圍區域，即捷運西門站4號出口周遭，違反規定於禁菸場所吸菸者，6月1日起將被處2000元至1萬元罰鍰。

此外，衛生局今天表示，心中山線形公園周邊第2座負壓吸菸室正式啟用，位於捷運雙連站1號出口後方，讓全市指定吸菸區累計達201處，盼透過吸菸分流管理，讓民眾免受二手菸、三手菸危害，打造友善公共環境。

台北市目前共有6座負壓式吸菸室，分別位於捷運西門站4號出口後方、台灣鹽酥雞西門直營店前、屈臣氏武昌門市旁、行一大客車平面停車場出入口右側草坪、中山地下街R7出口後方，及今天啟用的捷運雙連站1號出口後方。

衛生局提醒，心中山線形公園為台北市重要城市休憩廊帶，捷運中山地下街R1出口至捷運忠義站間已公告為除吸菸區外不得吸菸場所，請有需求民眾至指定吸菸區吸菸，違者將面臨2000元至1萬元罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛生局 北市 西門町

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