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吳思瑤秀台電變電所公文批北市府延宕23年 北市府反轟：理解堪憂

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）、立委吳思瑤。記者曾原信／攝影。報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）、立委吳思瑤。記者曾原信／攝影。報系資料照

藍綠近來針對北士科文林變電所，進行一波攻防，立委吳思瑤昨提出台電2002年公文，指控「北市府延宕了23年」，對此，北市府副發言人魏汶萱今回擊，吳思瑤的理解堪憂，完全錯誤，根本竹篙裝菜刀、已讀亂回。

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前與綠議員前往北士科變電所預定地會勘，藍營質疑綠會同台電赴北士科考察是「割稻尾」。吳思瑤昨出示台電2002年發給台北市政府都發局的公文，當時已提醒要因應未來發展預留變電所，認為「嚴格說，是北市府延宕了23年」。

魏汶萱今表示，吳思瑤拿出的2002年公文，說的是 「要把地留下來」，所以台北市政府把地留下來了，問題是需要提出申請變電所的是台電，台電是歸中央政府管的。台電是在去年的6月才第一次提出申請，白紙黑字，「地一直都是留給你的」事情這麼清楚，還要硬拗，立法委員真的有這麼閒嗎？沈伯洋委員同意這樣做嗎？

魏汶萱還質疑，喜歡談缺電問題的吳思瑤、沈伯洋兩位委員，在黃仁勳執行長已經明白指出台灣需要核能的情況下，兩位委員都是堅定反對核電的基本教義派，如何對國人交代？如何對產業交代？

台北市政府副發言人魏汶萱。圖／魏汶萱提供
台北市政府副發言人魏汶萱。圖／魏汶萱提供

吳思瑤 台電 北市府

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