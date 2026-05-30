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蔣萬安：大龍市場有特色 活動帶動人流、商機

中央社／ 台北30日電

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天說，大龍市場改建前非常具有特色，改建後傳統市場的特色卻消失。台北市長蔣萬安表示，大龍市場當然有特色，將持續透過活動帶動商機及人流。

台北市市場處長黃宏光日前在議會答詢時稱大龍市場沒特色，事後重返市場會勘表示是講話不小心「凸槌」。沈伯洋今天上午走訪大龍市場後說，若對市場足夠關心，很難說出這樣的話，並認為大龍市場改建前非常具有特色。

沈伯洋表示，攤商向他反映許多問題，包含出入口指示標誌不明確、大門時常損壞等，且改建後傳統市場的特色就消失了，還有市場內攤與外攤斷裂狀況，無法讓人潮進市場內消費。

對於沈伯洋至大龍市場「踢館」，蔣萬安今天出席台北市立大學、高職及特殊學校畢業生市長獎頒獎典禮前被媒體堵訪表示，大龍市場當然有特色，它是海砂屋住宅及市場改建共構的首例，並有獨立的飲食空間。

蔣萬安說，大龍市場2019年開幕後，市府陸續推動閒置空間整併、引入指標性店家、打造共享廚房，並舉辦健康飲食講座及親子廚房等，透過活動帶動商機及人流，希望它成為社區採購平台，還有許多計畫及方案在進行。

蔣萬安表示，市府對於傳統市場做了非常多事，包含南門市場、環南市場陸續改建開幕，以及東門及西寧中繼市場預計今年完成，接著北投市場也將以觀光景點廊道概念重生，銜接磺港溪步道及新北投溫泉區，將持續根據各個市場的特色，全面提升軟、硬體。

蔣萬安 沈伯洋 台北市長

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