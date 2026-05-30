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周董愛店今回歸！文化阿給老闆發文喊話：一起感受熟悉又溫暖的古早味

聯合報／ 記者林昭彰王慧瑛／新北即時報導
新北淡水50年老店「文化阿給」是藝人周杰倫愛店，今年初一度歇業，今天重新開幕。圖／取自店家臉書
新北淡水50年老店「文化阿給」是藝人周杰倫愛店，今年初一度歇業，今天重新開幕。圖／取自店家臉書

新北淡水50年老店「文化阿給」是藝人周杰倫愛店，今年初一度歇業，老饕直呼不捨，業者宣布復出，今天在淡水中正路重新開幕，以「老街文化阿給」名號重新出發。業者在臉書感性發文說，將用最真誠服務、最道地美味，陪伴來老街的朋友感受熟悉又溫暖的古早味。

新北市議員陳家琪今早搶頭香去光顧，她說，大家心心念念、淡水最道地的「文化阿給」終於在今天重新開幕，實在太想念這個好味道，當然要第一時間報到。

陳家琪說，這家老店是飄香半世紀年的古早味，承載著無數淡水人的共同回憶，也是許多外地朋友來訪淡水必嘗的經典，看著冒著熱氣的蒸籠、熟悉的甜辣醬香味，咬下一口吸滿特製醬汁的油豆腐，裡面的冬粉依然滑順入口，就是這味啦！QQ魚丸配上清甜湯頭，就是阿給的「神隊友」，可樂機加購喝到飽，根本是夏天的救贖。再來一顆古早味肉包，蓬鬆中帶著嚼勁，鮮肉內餡鹹香紮實，相當滿足。

陳家琪說，這回老店進駐老街（淡水區中正路138號），推開門，彷彿走進一座時光流轉的老戲院，用最真摯的款待，再次迎接每一位老鄰居與新朋友。

有饕客分享到，全新店址落腳淡水老街核心地段，店面延續濃濃復古風格，店內張貼古早味電影海報，抬頭還能看見宛如老戲院般的燈箱時刻表，充滿懷舊氛圍。假日期間，店門外已可見不少遊客駐足拍照，也讓許多老顧客提前感受到熟悉的「淡水味」。

文化阿給多年來始終維持極簡菜單，販售阿給、魚丸湯與包子三樣經典品項，成為許多人記憶中最經典的淡水小吃組合。其中最具話題性的，莫過於店家曾推出的「周杰倫套餐」。周杰倫過去就讀淡江高中時就是店內常客，店家將他常點的「阿給＋魚丸湯＋包子」組合命名為「周杰倫套餐」，吸引不少粉絲朝聖。

新北市議員陳家琪今早搶頭香去光顧，她說，大家心心念念、淡水最道地的「文化阿給」終於在今天重新開幕，實在太想念這個好味道，當然要第一時間報到。圖／陳家琪提供
新北市議員陳家琪今早搶頭香去光顧，她說，大家心心念念、淡水最道地的「文化阿給」終於在今天重新開幕，實在太想念這個好味道，當然要第一時間報到。圖／陳家琪提供

淡水 老街 周杰倫

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