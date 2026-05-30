北市市場處稱大龍市場「沒特色」 蔣萬安直言：當然有特色

台北市市場處日前在市議會針對市場改建專案報告，針對改建後的大龍市場，市場處長黃宏光坦言「確實沒什麼特色」，惹怒藍綠白3黨議員。對此，蔣萬安上午受訪指出，大龍市場當然有它的特色，也預告未來還會有健康飲食講座以及親子廚房。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天還挑大龍市場做為競選行程，一早到大龍市場與攤商交換意見，還說市府對市場關心若足夠，不會突然蹦出「沒特色」這句話，今天攤商反映也顯現，很多時候政府都用自己的思維做改建，卻沒保留傳統市場樣貌。

蔣萬安上午參加畢業生市長獎頒獎典禮受訪，針對沈伯洋到一早到大龍市場「踢館」，蔣萬安說，市府對台北市整體傳統市場，其實做了非常多事，不管是2023年南門市場，以及2025年環南市場的開幕；以及東門市場、西寧市場、以及中研市場等相關整修，今年都會完成，北投市場的改建也確定拍板，未來還會銜接剛改造完的磺港溪步道，還有新北投溫泉，未來會成一整個新的觀光景點的廊道。

蔣萬安說，大龍市場有它的特色，其實最重要當初是海砂屋住宅以及市場改建共構的首例，2019年正式啟用，飲食空間非常獨立，就把閒置的空攤做空間的整併，引入指標性的店家來帶來人流；二方面，也把閒置的空攤做一些調整，不單只是單純的販售，打造成共享廚房或是料理環境，所以未來可引進很多健康飲食講座以及親子廚房等等，用活動來帶動更多的商機人流。

蔣萬安說，第三方面，市府也不只導入電子支付，也希望成為社區的採購平台，所以有許多的計畫跟方案都在進行，希望能持續就台北市各個傳統市場，根據它的特色，導入各項的活動，做空間的調整，軟硬體全面的提升跟優化。