快訊

59歲「現代韋小寶」爆罹不可逆重病！3女友同住1棟樓排班表伺候

MLB／雙冠王村上宗隆跑壘不慎拉傷右腿 傳可能缺席數周時間

曾向友人說要先上岸…龍洞海域潛水教練疑體力不支溺水 送醫搶救不治

聽新聞
0:00 / 0:00

北市市場處稱大龍市場「沒特色」 蔣萬安直言：當然有特色

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加畢業生市長獎頒獎典禮受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加畢業生市長獎頒獎典禮受訪。記者楊正海／攝影

台北市市場處日前在市議會針對市場改建專案報告，針對改建後的大龍市場，市場處長黃宏光坦言「確實沒什麼特色」，惹怒藍綠白3黨議員。對此，蔣萬安上午受訪指出，大龍市場當然有它的特色，也預告未來還會有健康飲食講座以及親子廚房。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天還挑大龍市場做為競選行程，一早到大龍市場與攤商交換意見，還說市府對市場關心若足夠，不會突然蹦出「沒特色」這句話，今天攤商反映也顯現，很多時候政府都用自己的思維做改建，卻沒保留傳統市場樣貌。

蔣萬安上午參加畢業生市長獎頒獎典禮受訪，針對沈伯洋到一早到大龍市場「踢館」，蔣萬安說，市府對台北市整體傳統市場，其實做了非常多事，不管是2023年南門市場，以及2025年環南市場的開幕；以及東門市場、西寧市場、以及中研市場等相關整修，今年都會完成，北投市場的改建也確定拍板，未來還會銜接剛改造完的磺港溪步道，還有新北投溫泉，未來會成一整個新的觀光景點的廊道。

蔣萬安說，大龍市場有它的特色，其實最重要當初是海砂屋住宅以及市場改建共構的首例，2019年正式啟用，飲食空間非常獨立，就把閒置的空攤做空間的整併，引入指標性的店家來帶來人流；二方面，也把閒置的空攤做一些調整，不單只是單純的販售，打造成共享廚房或是料理環境，所以未來可引進很多健康飲食講座以及親子廚房等等，用活動來帶動更多的商機人流。

蔣萬安說，第三方面，市府也不只導入電子支付，也希望成為社區的採購平台，所以有許多的計畫跟方案都在進行，希望能持續就台北市各個傳統市場，根據它的特色，導入各項的活動，做空間的調整，軟硬體全面的提升跟優化。

蔣萬安 民進黨 沈伯洋

延伸閱讀

沈伯洋若選上台北市長秦慧珠捐100萬「會幫她省錢」？蔣萬安這麼說

回力行里兒時地盤 蔣萬安自爆里長看他長大：在哪約會都知

輝達總部電力掀議論 蔣萬安：台電已同意文林變電所地下化

輝達北士科總部下周三開工？ 蔣萬安回答了

相關新聞

周董愛店今回歸！文化阿給老闆發文喊話：一起感受熟悉又溫暖的古早味

新北淡水50年老店「文化阿給」是藝人周杰倫愛店，今年初一度歇業，老饕直呼不捨，業者宣布復出，今天在淡水中正路重新開幕，以「老街文化阿給」名號重新出發。業者在臉書感性發文說，將用最真誠服務、最道地美味，陪伴來老街的朋友感受熟悉又溫暖的古早味。

跨境合作一證通用服務再升級 今年可望擴及到國台圖、竹縣

新北市立圖書館的跨縣市圖書資源合作從2017年啟動，與基隆跨境合作開始，逐步擴大範圍，形成「北北基桃」生活圈借閱共享模式，累計提供約60萬張一證通借閱證服務，跨縣市通還冊數破200萬冊。館方預告，今年預計與國立台灣圖書館、新竹縣公共圖書館介接一證通服務，持續推動跨縣市合作及閱讀資源共享，打造無縣市界線的閱讀生活圈。

吳思瑤秀台電變電所公文批北市府延宕23年 北市府反轟：理解堪憂

藍綠近來針對北士科文林變電所，進行一波攻防，立委吳思瑤昨提出台電2002年公文，指控「北市府延宕了23年」，對此，北市府副發言人魏汶萱今回擊，吳思瑤的理解堪憂，完全錯誤，根本竹篙裝菜刀、已讀亂回。

北市市場處稱大龍市場「沒特色」 蔣萬安直言：當然有特色

台北市市場處日前在市議會針對市場改建專案報告，針對改建後的大龍市場，市場處長黃宏光坦言「確實沒什麼特色」，惹怒藍綠白3黨議員。對此，蔣萬安上午受訪指出，大龍市場當然有它的特色，也預告未來還會有健康飲食講座以及親子廚房。

承載40年榮光 台北市立棒球場紀念碑落成

台北小巨蛋舊址為台北市立棒球場，亞洲棒球總會長特助周思齊退役時曾倡議設紀念碑，市府設「台北好球、世代交棒」棒球紀念碑，昨在小巨蛋北廣場落成。市長蔣萬安說，紀念碑不只讓下一代記得這裡是棒球聖地，更重要的是傳遞飲水思源、不忘本的精神。

新北大巨蛋選址 樹林連署盼中選

新北大巨蛋公布選址公時間逼近，五名土樹三鶯選區議員昨送一萬五千份連署書給市長侯友宜，樹林鄉親旁聽助陣，高呼「大巨蛋落腳樹林」，讓在場旁聽的淡水選區議員蔡錦賢相當緊張。侯友宜表示，七月宣布選址結果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。