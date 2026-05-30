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新北大巨蛋選址 樹林連署盼中選

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市國民黨議員爭取大巨蛋落腳樹林。記者葉德正／攝影
新北市國民黨議員爭取大巨蛋落腳樹林。記者葉德正／攝影

新北大巨蛋公布選址公時間逼近，五名土樹三鶯選區議員昨送一萬五千份連署書給市長侯友宜，樹林鄉親旁聽助陣，高呼「大巨蛋落腳樹林」，讓在場旁聽的淡水選區議員蔡錦賢相當緊張。侯友宜表示，七月宣布選址結果。

議員洪佳君昨表示，地方為爭取大巨蛋落腳樹林，連署逾一萬五千份。黃永昌則說，樹林機五基地鄰近新莊，可串聯新莊、板橋、土城、三峽與鶯歌發展，周邊還有塭仔圳、大柑園都市計畫，大巨蛋落腳樹林，可望成為帶動溪北與土樹三鶯發展的重要樞紐。

議員呂家愷表示，樹林長期缺乏完整都市計畫，希望能藉由大巨蛋帶動都市更新與整體建設發展。林金結認為，樹林有交通優勢，人口眾多，交通腹地也更完整。江怡臻希望市府聽見樹林鄉親的心聲。

侯友宜說，大巨蛋選址並非由他一人決定，而是由專家學者、運動界等共同評估，目前評估已進入最後階段，七月就可以對外公布，兩個基地各有優缺點，最終將尊重評估委員專業結果。

對完工期程，侯友宜直言，不會拖到二○五○年，希望能在下一任市長兩任任期內完成，一棒接一棒推動完成。

侯友宜說，新北大巨蛋是北台灣未來發展的重要核心，除運動功能，將結合經濟、文化、典藏館與全民運動等規畫，甚至樂園都可以在裡面。他強調新北要做的是可多功能轉換的新型態巨蛋，而「台北市巨蛋比較舊了」。

大巨蛋 呂家愷 侯友宜

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