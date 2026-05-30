承載40年榮光 台北市立棒球場紀念碑落成

台北小巨蛋舊址為台北市立棒球場，亞洲棒球總會長特助周思齊退役時曾倡議設紀念碑，市府設「台北好球、世代交棒」棒球紀念碑，昨在小巨蛋北廣場落成。市長蔣萬安說，紀念碑不只讓下一代記得這裡是棒球聖地，更重要的是傳遞飲水思源、不忘本的精神。

昨落成記者會，周思齊到場與蔣萬安等人一同揭幕，北捷指出，紀念碑以台北市立棒球場經典拱門造型，作品右側重現早年球迷「攀上燈塔看棒球」的經典畫面，還有飛越天際的棒球意象，象徵從一九五九年的市立棒球場，一路穿越時空，飛向二○二六年的台北小巨蛋。

北捷表示，廣場地面嵌入「本壘板造型紀念磚」，「本壘」是每場比賽的起點，也是回到榮耀的終點；紀念磚上刻上「一九五九─二○○○」字樣，代表承載超過四十年的城市記憶與棒球榮光。

周思齊說，感謝蔣市長，還有大力推動文化工作者二十年來倡議，這座紀念碑的揭幕，不只是完成一處地標，更代表台灣社會願意開始正視、保存並傳承屬於自己的棒球歷史，棒球不僅是競技，更是一種文化，文化的保存與歷史的傳承，同樣重要。

「思齊當時的一句話，讓我記在心上。」蔣萬安說，感謝周思齊在大巨蛋引退時發願，希望熱愛棒球的朋友、學弟、小選手們能記得這座非常重要的棒球聖地。身為市長有責任也有義務實現市民心願，讓屬於台北的共同記憶，不被淹沒於時間洪流之中。