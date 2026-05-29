跨域合作防災 瑞芳演練打造更有韌性的防災網絡

為強化地方災害應變能力，新北市瑞芳區公所日前舉行「防災公園暨防災協作中心」開設演練，模擬地震發生後災民收容、物資調度、醫療支援及生活安置等情境，全面驗證災時應變機制。透過實地演練，提升各單位面對災害時的協調效率與應變能力，期盼在災害發生時能迅速守護居民安全。

此次演練結合公部門、民間團體及在地企業共同參與，包括柑坪里、龍鎮里、龍安里及東和里里長、里民與防災士投入協作中心運作，並有慈濟基金會及軍方單位支援協助；另外瑞聯社、COCO茶飲、保雲芋圓及走遍天下等在地企業，也熱心投入防災協力，展現地方跨域合作能量，共同打造更完善的防災網絡。

演練中也導入「智慧收容APP」，提升災民報到及物資發放效率，現場並設置伙食、醫療及生活安置區域，高度模擬真實災時收容情境。

瑞芳區公所主秘吳陳靜雯表示，防災不只是演練，更是平時持續累積的準備，未來將持續攜手各界夥伴深化防災整備工作，提升地方韌性，打造更安全安心的生活環境。