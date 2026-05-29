快訊

終於要降溫…薔蜜颱風接近「雨掃北台灣」 這天鋒面遠離水氣減少

防堵伊波拉入侵！疾管署6月2日起將限制2國入境 台灣4身分例外

台股過熱？成交量值榜近期最多漲停、鴻海也衝漲停板 這些數據給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

福隆沙雕藝術季登場 環球主題打造夏日沙雕派對

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
2026福隆國際沙雕藝術季，今年以「環球夏日沙雕派對」為主題。圖/觀天下有線電視提供
2026福隆國際沙雕藝術季，今年以「環球夏日沙雕派對」為主題。圖/觀天下有線電視提供

2026福隆國際沙雕藝術季今(29)日在福隆海水浴場正式開展，今年以「環球夏日沙雕派對」為主題，邀集國內外超過15位沙雕藝術家，打造40多座大型主題沙雕，結合《侏羅紀世界》、《E.T.》、《大白鯊》、《史瑞克》、《功夫熊貓》等多部經典電影IP，讓遊客彷彿置身國際電影樂園。開幕期間至5月31日，也推出12歲以下孩童配戴主題IP配件，中午12點前免費入園的限定優惠，吸引不少親子家庭關注。

雖然開幕首日受到大雨影響，但仍有不少遊客特地前往福隆參觀沙雕展，是許多民眾童年回憶，能看到沙雕重現經典場景感到相當開心。

福容大飯店福隆店總經理戴瑞宏表示，福隆沙雕季已連續舉辦19年，今年與台灣野獸國合作導入環球影業IP，希望持續帶動東北角觀光人潮，後續也將結合星空電影院及海洋音樂祭等活動，讓福隆夏天更加熱鬧。

今年展場最大亮點之一，是以《史瑞克》中的「遠的要命王國」打造主雕城堡，高聳壯觀相當吸睛，搭配史瑞克與費歐娜公主角色重現經典場景；另外《侏羅紀世界》的巨型恐龍、《大白鯊》的海上驚悚畫面，以及《馴龍高手》的沒牙與小嗝嗝等角色，也都成為熱門拍照區。《功夫熊貓》、《馬達加斯加》等人氣角色同步現身，讓大小朋友都能感受滿滿電影氛圍與夏日歡樂感。

除了沙雕展覽外，今年福隆沙雕季也推出多項限定活動。6月每周三為「學生日」，國小學生持100分考券即可免費入場；每周四則推出「比基尼主題日」，穿著比基尼購票入園即可免費入場，同行親友也享優惠票價。此外，7月起還將舉辦沙灘星空電影院活動，結合海風與電影，打造福隆夏夜限定體驗。主辦單位表示，希望透過多元活動，持續延續福隆夏季觀光熱潮，帶給民眾豐富又有趣的海岸旅遊體驗。

福隆 沙雕

延伸閱讀

基隆潮境海灣節啟動 台琉國際帆船賽、潮音樂打造山海魅力

家樂福文化藝術季登場　萬人齊聚兩廳院廣場 舞鈴劇場精彩開幕

台南七股鹽山搭皮克敏熱 推限時花海風車必拍與優惠

澎湖秋季運動休閒觀光嘉年華開跑 用雙腳BIKE訪世界最美麗海灣

相關新聞

回力行里兒時地盤 蔣萬安自爆里長看他長大：在哪約會都知

台北市中山區力行里區民活動中心舉行今落成啟用典禮，台北市長蔣萬安上午致詞指出，今天是「回娘家」中山區，且他從小就住在力行里，當地里長沈銀德看著他長大，去哪剪頭髮、買便當、約會都知道，他還自曝「沒有說是中山女高」，引來台下大笑。

影／三鶯線6月7日履勘 侯友宜：做好準備、經得起考驗

交通部排定捷運三鶯線6月7號履勘，邁入通車前最關鍵的階段。新北市長侯友宜今天新北滑板潮流嘉年華啟動記者會受訪時表示，三鶯線報給交通部已排定時間履勘，他相信新北市已做好準備，整個履勘過程一定可以經得起考驗。希望履勘如果能順利，就及早開放讓市民朋友能來試搭乘。

汐止區防災、韌性社區複訓 兵棋推演提升防災自救力

推動自主防災，汐止區公所舉辦鄰里社區災害防救教育講習暨韌性社區防救災兵棋推演，今(29)日再度邀請防災及韌性社區、還有防災企業一起參加，邀請專業講師帶大家認識災害，進而在災害發生時，第一時間能夠自救，課堂上針對社區防災組織任務做複習，並且做兵棋推演，提升整體防災量能。

就愛跳舞 Panay.林妹教汐止樟樹文健站長輩跳原住民舞

汐止的樟樹灣地區原住民人口不少，為了鼓勵原住民長輩多走出來動一動，在市民活動中心，同時有兩個原住民健康站進駐，帶著長輩做運動或是跳舞，其中樟樹原住民文健站，每個星期五都有一位林妹老師，也是從部落來到都會區，從小就愛跳舞的她，也很樂意教原住民長輩，跳自己部落的舞蹈。

福隆沙雕藝術季登場 環球主題打造夏日沙雕派對

2026福隆國際沙雕藝術季今(29)日在福隆海水浴場正式開展，今年以「環球夏日沙雕派對」為主題，邀集國內外超過15位沙雕藝術家，打造40多座大型主題沙雕，結合《侏羅紀世界》、《E.T.》、《大白鯊》、《史瑞克》、《功夫熊貓》等多部經典電影IP，讓遊客彷彿置身國際電影樂園。開幕期間至5月31日，也推出12歲以下孩童配戴主題IP配件，中午12點前免費入園的限定優惠，吸引不少親子家庭關注。

跨域合作防災 瑞芳演練打造更有韌性的防災網絡

為強化地方災害應變能力，新北市瑞芳區公所日前舉行「防災公園暨防災協作中心」開設演練，模擬地震發生後災民收容、物資調度、醫療支援及生活安置等情境，全面驗證災時應變機制。透過實地演練，提升各單位面對災害時的協調效率與應變能力，期盼在災害發生時能迅速守護居民安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。