福隆沙雕藝術季登場 環球主題打造夏日沙雕派對

2026福隆國際沙雕藝術季今(29)日在福隆海水浴場正式開展，今年以「環球夏日沙雕派對」為主題，邀集國內外超過15位沙雕藝術家，打造40多座大型主題沙雕，結合《侏羅紀世界》、《E.T.》、《大白鯊》、《史瑞克》、《功夫熊貓》等多部經典電影IP，讓遊客彷彿置身國際電影樂園。開幕期間至5月31日，也推出12歲以下孩童配戴主題IP配件，中午12點前免費入園的限定優惠，吸引不少親子家庭關注。

雖然開幕首日受到大雨影響，但仍有不少遊客特地前往福隆參觀沙雕展，是許多民眾童年回憶，能看到沙雕重現經典場景感到相當開心。

福容大飯店福隆店總經理戴瑞宏表示，福隆沙雕季已連續舉辦19年，今年與台灣野獸國合作導入環球影業IP，希望持續帶動東北角觀光人潮，後續也將結合星空電影院及海洋音樂祭等活動，讓福隆夏天更加熱鬧。

今年展場最大亮點之一，是以《史瑞克》中的「遠的要命王國」打造主雕城堡，高聳壯觀相當吸睛，搭配史瑞克與費歐娜公主角色重現經典場景；另外《侏羅紀世界》的巨型恐龍、《大白鯊》的海上驚悚畫面，以及《馴龍高手》的沒牙與小嗝嗝等角色，也都成為熱門拍照區。《功夫熊貓》、《馬達加斯加》等人氣角色同步現身，讓大小朋友都能感受滿滿電影氛圍與夏日歡樂感。

除了沙雕展覽外，今年福隆沙雕季也推出多項限定活動。6月每周三為「學生日」，國小學生持100分考券即可免費入場；每周四則推出「比基尼主題日」，穿著比基尼購票入園即可免費入場，同行親友也享優惠票價。此外，7月起還將舉辦沙灘星空電影院活動，結合海風與電影，打造福隆夏夜限定體驗。主辦單位表示，希望透過多元活動，持續延續福隆夏季觀光熱潮，帶給民眾豐富又有趣的海岸旅遊體驗。