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就愛跳舞 Panay.林妹教汐止樟樹文健站長輩跳原住民舞

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
Panay.林妹每個星期五早上，到樟樹原住民文化健康站，教長輩們跳原住民舞蹈。圖/觀天下有線電視提供
Panay.林妹每個星期五早上，到樟樹原住民文化健康站，教長輩們跳原住民舞蹈。圖/觀天下有線電視提供

汐止的樟樹灣地區原住民人口不少，為了鼓勵原住民長輩多走出來動一動，在市民活動中心，同時有兩個原住民健康站進駐，帶著長輩做運動或是跳舞，其中樟樹原住民文健站，每個星期五都有一位林妹老師，也是從部落來到都會區，從小就愛跳舞的她，也很樂意教原住民長輩，跳自己部落的舞蹈。

林妹老師每個星期五固定會在早上的時間，到樟樹原住民文化健康站，教長輩們跳舞，阿公阿嬤跳著自己最熟悉也最愛的原住民舞，都好開心大家在這裡就像一家人一樣，嘻嘻笑笑，長輩說，就是要跳原住民舞。

汐止的樟樹灣地區原住民人口不少，為了鼓勵原住民長輩多走出來動一動，在山光厚德市民活動中心，同時有兩個原住民健康站進駐，帶著長輩做運動或是跳舞，其中樟樹原住民文健站，每個星期一到五都有安排課程，長輩們習慣來上學，林妹老師本身也是原住民，因為自己就是很愛跳舞，所以，除了有在舞團演出之外，也很樂於和族人們分享。

老師Panay.林妹說，年輕時就到台北工作，後來回家結婚，就又上來台北打拼，一直到現在，因為自己很喜歡跳舞，現在是在做海洋藝術團，到處去跳舞，從樟樹原住民文健站開張，就一直到現在，和長輩相處就是10幾20年，像朋友也像家人，每次上課，只要播放音樂，大家就會跟著跳，很有親切感，有對部落故鄉的思念，也展現原住民樂天的熱情與活力。

汐止 原住民

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