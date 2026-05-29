汐止區防災、韌性社區複訓 兵棋推演提升防災自救力

推動自主防災，汐止區公所舉辦鄰里社區災害防救教育講習暨韌性社區防救災兵棋推演，今(29)日再度邀請防災及韌性社區、還有防災企業一起參加，邀請專業講師帶大家認識災害，進而在災害發生時，第一時間能夠自救，課堂上針對社區防災組織任務做複習，並且做兵棋推演，提升整體防災量能。

在進階的韌性社區兵棋推演，包括忠山里、長青里、保長里以及東勢里的防災士及里內防災企業成員進行分組討論，在自己里內的防災地圖上，貼紅色圓點貼出需要防範的災區，還有如何應變等等，包括收容以及淹水點以及高危險住戶等等，讓防災成員更認識自己的居住環境，進而強化防災概念，遇到災害時才不會手忙腳亂。

汐止區公所役政災防課長高杏妃表示，今天在汐止區公所11樓禮堂辦理防災及韌性社區的複訓，每一年都會邀請里民、里長一起來參加，今天也有做兵推的演練，讓各里可以知道自己里內的人力盤點、資源能量，讓未來社區有更多的資源可以運用。

每一組分別進行簡報，對於鄰里社區自主防災有更深刻的印象，汐止區公所從105年起推動成立防災社區，目前已有18處通過防災社區認證，其中4處更取得韌性社區資格，今年將朝向完成21處防災社區認證的目標持續努力，希望透過課程與實務演練，讓大家在未來執行各項防救災工作時，能更加熟悉災害應變流程與實務操作，進一步提升汐止區整體防災量能與社區韌性。