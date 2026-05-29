淡水緊張了？議員率眾進議會爭大巨蛋落腳樹林 選址結果「7月會公布」

新北大巨蛋公布選址時間愈來愈近，新北市議會今總質詢，5土樹三鶯選區國民黨議員送上1萬5000份連署書給新北市長侯友宜，更找來大批樹林鄉親、里長與地方人士到場旁聽助陣，高呼「大巨蛋落腳樹林」，讓在場旁聽的淡水選區議員蔡錦賢相當緊張。新北市長侯友宜明確表示，選址結果「7月對外宣布」，另原預計2050年完工的規畫，希望能在「下一任市長兩任任期內完成」，「一棒接一棒去完成」。

今天議會總質詢，市議員洪佳君指出，地方為爭取大巨蛋落腳樹林，已連署超過1萬5000份，許多志工自發性在樹林車站廣場頂著大太陽宣傳、發傳單，大家出錢、出力，今天她更首次把鄉親請到議會現場，希望讓市府聽見樹林人的聲音。

市議員黃永昌則說，樹林機五基地鄰近新莊，可串聯新莊、板橋、土城、三峽與鶯歌發展，周邊還有塭仔圳、大柑園都市計畫，大巨蛋落腳樹林，可望成為帶動溪北與土樹三鶯發展的重要樞紐。

市議員林金結則說，樹林與淡海新市鎮兩處備選地點手心手背都是肉，但樹林仍以些微差距領先淡水，尤其交通優勢明顯，人口眾多，交通腹地也更完整。

呂家愷則表示，樹林長期缺乏完整都市計畫，希望能藉由大巨蛋帶動都市更新與整體建設發展，地方已準備好迎接並孵這顆巨蛋。

江怡臻指出，5位樹林在地議員此次聯合質詢，就是因為大巨蛋選址即將拍板，希望市府聽見樹林鄉親的心聲，對於何時公布，又何時能夠完工，還有相關經費，市府都應該完成交代。

侯友宜答詢說，大巨蛋選址並非由他一人決定，而是由專家學者、運動界等共同評估，目前評估已進入最後階段，他會在年中宣布，7月就可以對外公布，兩個基地各有優缺點，最終將尊重評估委員專業結果。

侯友宜說，新北大巨蛋不是只有一顆蛋，而是北台灣未來發展的重要核心，除運動功能，也將結合經濟、文化、典藏館與全民運動等規畫，甚至樂園都可以在裡面，打造365天都能使用的現代化場館，他也以札幌巨蛋為例，強調新北要做的是可多功能轉換的新型態巨蛋「台北市巨蛋比較舊了」。

對完工期程，侯友宜直言，不會拖到2050年，希望能在下一任市長兩任任期內完成，一棒接一棒推動完成。