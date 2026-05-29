快訊

股市沒天天過年！陳重銘示警高檔「三不要」原則：空手別急著搶、現在有點貴

環管署長顏旭明涉貪！檢16天火速偵結 公費宴請親友、公務車當私車

貝佐斯藍源火箭爆炸！化成一團火球畫面曝光 重挫亞馬遜衛星發射

聽新聞
0:00 / 0:00

議員憂喪屍煙彈以驚人速度滲透校園 蔣萬安：電子煙載具也要查

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午在市政總質詢中針對喪屍煙彈案件答詢。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午在市政總質詢中針對喪屍煙彈案件答詢。記者楊正海／攝影

俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯泛濫，台北市議員汪志冰下午在市政總質詢中指出，北市的依托咪酯案件去年已達1746件，其中12至17歲未成年涉毒人數3年累計266人，其中97人涉及依托咪酯，占36%。台北市長蔣萬安指出，一定會全力查緝。

汪志冰指出，喪屍煙彈正以恐怖速度急速氾濫，全台檢出件數在短短2年內暴增942倍，達2萬727件，北市的依托咪酯案件更從112年的0件，狂飆至114年的1746件，且喪屍煙彈也以驚人速度滲透校園，嚴重威脅學生安全。

汪志冰說，現在最大的問題是制度讓學校「不能抓、不能驗、也不敢驗」。當毒品已經偽裝成電子煙進入孩子書包，政府若還停留在被動通報模式，將無法真正守住校園安全。台北市教育局應立即向中央反映檢討制度漏洞，精進篩檢防制機制，避免毒品在學生間持續擴散，同時警察局也必須強化電子煙與依托咪酯流向查緝，全面阻斷校園供應鏈。

蔣萬安指出，警察局有定期掌握跟他回報，喪屍煙彈的問題，一定會全力來加強查緝。另外，很多新興毒品都是透過電子煙當載具，這確實是加強查緝的品項之一。另外學校端跟警察局少年隊一定會密切的橫向聯繫以及加強通報。

蔣萬安說，一旦發現各項可能吸食的可疑物品，即刻通報警察局少警隊來介入調查、個案管理，而且要溯源找到源頭，這是要從根本來解決。

警察局長林炎田表示，喪屍煙彈是113年11月27日列入二級毒品，111、112年還沒有列入二三級毒品，所以這兩年數字是0，衛福部列入二級毒品，才能去做相關的查緝。

北市教育局長湯志民指出，針對篩檢，教育局一種是五合一的，包括 K他命、搖頭丸、安非他命，還有一粒眠、大麻等五合一，但是不包括依托咪酯。至於托咪酯做尿液篩檢，113年做了620人的檢測，114年做了660人。因檢查電子煙油或是煙彈，依照法規規定，警政署有一個理流程，依托咪酯的檢驗要送到警察局，才能夠做查核。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蔣萬安 校園 毒品

延伸閱讀

持有電子煙無罰則 衛福部承諾盡快修法

禁絕毒駕 調查局長下令全國外勤處站速辦偵查中毒品案件

虎尾分局兩天查獲兩起毒駕 起出喪屍煙彈1人被羈押

網售喪屍煙彈約交易卻撞警狂飆 毒駕累犯遭羈押禁見

相關新聞

回力行里兒時地盤 蔣萬安自爆里長看他長大：在哪約會都知

台北市中山區力行里區民活動中心舉行今落成啟用典禮，台北市長蔣萬安上午致詞指出，今天是「回娘家」中山區，且他從小就住在力行里，當地里長沈銀德看著他長大，去哪剪頭髮、買便當、約會都知道，他還自曝「沒有說是中山女高」，引來台下大笑。

影／三鶯線6月7日履勘 侯友宜：做好準備、經得起考驗

交通部排定捷運三鶯線6月7號履勘，邁入通車前最關鍵的階段。新北市長侯友宜今天新北滑板潮流嘉年華啟動記者會受訪時表示，三鶯線報給交通部已排定時間履勘，他相信新北市已做好準備，整個履勘過程一定可以經得起考驗。希望履勘如果能順利，就及早開放讓市民朋友能來試搭乘。

淡水緊張了？議員率眾進議會爭大巨蛋落腳樹林 選址結果「7月會公布」

新北大巨蛋公布選址時間愈來愈近，新北市議會今總質詢，5土樹三鶯選區國民黨議員送上1萬5000份連署書給新北市長侯友宜，更找來大批樹林鄉親、里長與地方人士到場旁聽助陣，高呼「大巨蛋落腳樹林」，讓在場旁聽的淡水選區議員蔡錦賢相當緊張。新北市長侯友宜明確表示，選址結果「7月對外宣布」，另原預計2050年完工的規畫，希望能在「下一任市長兩任任期內完成」，「一棒接一棒去完成」。

議員憂喪屍煙彈以驚人速度滲透校園 蔣萬安：電子煙載具也要查

俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯泛濫，台北市議員汪志冰下午在市政總質詢中指出，北市的依托咪酯案件去年已達1746件，其中12至17歲未成年涉毒人數3年累計266人，其中97人涉及依托咪酯，占36%。台北市長蔣萬安指出，一定會全力查緝。

板橋林家花園旁12層樓海砂屋都更核定 危樓重建邁進一大步

新北市板橋區林家花園旁12層樓海砂屋「林園天廈」，在市府都更政策支持下，終於在今天核定實施，即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住於危樓的陰影，迎來新希望邁向安全無虞的新家園。

亞洲消防首長齊聚名古屋 新北消防局拓展亞洲災防合作契機

新北市為深化國際災害防救合作交流，今天由消防署長蕭煥章及新北市消防局長陳崇岳代表台灣消防機關代表，共同出席於日本名古屋舉辦的亞洲消防首長協會（IFCAA）第34屆大會。針對大型災害應變、跨域合作機制及防救災科技應用等議題分享實務經驗，進一步強化國際消防合作與防災應變能量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。