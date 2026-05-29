議員憂喪屍煙彈以驚人速度滲透校園 蔣萬安：電子煙載具也要查

俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯泛濫，台北市議員汪志冰下午在市政總質詢中指出，北市的依托咪酯案件去年已達1746件，其中12至17歲未成年涉毒人數3年累計266人，其中97人涉及依托咪酯，占36%。台北市長蔣萬安指出，一定會全力查緝。

汪志冰指出，喪屍煙彈正以恐怖速度急速氾濫，全台檢出件數在短短2年內暴增942倍，達2萬727件，北市的依托咪酯案件更從112年的0件，狂飆至114年的1746件，且喪屍煙彈也以驚人速度滲透校園，嚴重威脅學生安全。

汪志冰說，現在最大的問題是制度讓學校「不能抓、不能驗、也不敢驗」。當毒品已經偽裝成電子煙進入孩子書包，政府若還停留在被動通報模式，將無法真正守住校園安全。台北市教育局應立即向中央反映檢討制度漏洞，精進篩檢防制機制，避免毒品在學生間持續擴散，同時警察局也必須強化電子煙與依托咪酯流向查緝，全面阻斷校園供應鏈。

蔣萬安指出，警察局有定期掌握跟他回報，喪屍煙彈的問題，一定會全力來加強查緝。另外，很多新興毒品都是透過電子煙當載具，這確實是加強查緝的品項之一。另外學校端跟警察局少年隊一定會密切的橫向聯繫以及加強通報。

蔣萬安說，一旦發現各項可能吸食的可疑物品，即刻通報警察局少警隊來介入調查、個案管理，而且要溯源找到源頭，這是要從根本來解決。

警察局長林炎田表示，喪屍煙彈是113年11月27日列入二級毒品，111、112年還沒有列入二三級毒品，所以這兩年數字是0，衛福部列入二級毒品，才能去做相關的查緝。

北市教育局長湯志民指出，針對篩檢，教育局一種是五合一的，包括 K他命、搖頭丸、安非他命，還有一粒眠、大麻等五合一，但是不包括依托咪酯。至於托咪酯做尿液篩檢，113年做了620人的檢測，114年做了660人。因檢查電子煙油或是煙彈，依照法規規定，警政署有一個理流程，依托咪酯的檢驗要送到警察局，才能夠做查核。

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