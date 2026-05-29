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板橋林家花園旁12層樓海砂屋都更核定 危樓重建邁進一大步

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市板橋區林家花園旁12層樓「林園天廈」海砂屋在市府都更政策支持下，今天核定實施，即將進入拆除重建階段，危樓重建邁進一大步。圖／新北市都更處提供
新北市板橋區林家花園旁12層樓「林園天廈」海砂屋在市府都更政策支持下，今天核定實施，即將進入拆除重建階段，危樓重建邁進一大步。圖／新北市都更處提供

新北市板橋區林家花園旁12層樓海砂屋「林園天廈」，在市府都更政策支持下，終於在今天核定實施，即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住於危樓的陰影，迎來新希望邁向安全無虞的新家園。

「林園天廈」位於板橋府中路及南雅西路2段街廓範圍中，基地規模為635平方公尺，現況為12層樓鋼筋混凝土造建物，現有44戶，此建物在1988年完工，屋齡超過30年，經鑑定為海砂屋，屋況不良亟待重建。當地光華里里長曾表示，這棟海砂屋存在很多年，住戶住得膽戰心驚，外牆磁磚崩落，也成了附近住戶的不定時炸彈，一直持續關心更新推動進度。

市府透過都更推動辦公室一路提供專業諮詢及輔導，在都更推動師協助住戶於2021年成立更新會，市府持續協助召開協調會整合不同意見，透過修法解決停車空間等問題，2023年取得多數決同意後，申請事業計畫與權利變換計畫報核，今天終於核定實施，迎來重建曙光，未來將新建1棟地上15層，地下3層的集合住宅大樓，預計於2029年下旬完工，讓住戶住回安全無虞的新家園邁進一大步。

新北市都市更新處長康佑寧表示，海砂屋具有重建急迫性及必要性，市府除加速海砂屋都更案件審議進程外，透過提供海砂屋容積獎勵鼓勵民眾重建，增加住戶更新意願。民眾除一般都更也可透過防災都更2.0專案計畫、危老都更等多元重建途徑，讓市民能依照社區需求選擇適宜方式來推動重建作業，截至今年5月20日，新北市多元都更案已申請2259案，累計核准1607案。

市府另推動危險建築物580專案計畫，在明年8月31日前危險建築物社區自行整合意願逾50%後即可提出申請，市府與新北市住宅及都市更新中心投入資源，協助提供方案評估，持續協助民眾改善危險老舊居住環境，不僅能保障市民居住安全，更為都市景觀與生活品質帶來全面提升。

新北市板橋區林家花園旁12層樓「林園天廈」海砂屋在市府都更政策支持下，今天核定實施，即將進入拆除重建階段，危樓重建邁進一大步。圖／新北市都更處提供
新北市板橋區林家花園旁12層樓「林園天廈」海砂屋在市府都更政策支持下，今天核定實施，即將進入拆除重建階段，危樓重建邁進一大步。圖／新北市都更處提供

新北市板橋區林家花園旁12層樓「林園天廈」海砂屋在市府都更政策支持下，今天核定實施，即將進入拆除重建階段，危樓重建邁進一大步。圖／新北市都更處提供
新北市板橋區林家花園旁12層樓「林園天廈」海砂屋在市府都更政策支持下，今天核定實施，即將進入拆除重建階段，危樓重建邁進一大步。圖／新北市都更處提供

都更 海砂屋

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