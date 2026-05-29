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亞洲消防首長齊聚名古屋 新北消防局拓展亞洲災防合作契機

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市為深化國際災害防救合作交流，今天由消防署長蕭煥章及新北市消防局長陳崇岳代表台灣消防機關代表，共同出席於日本名古屋舉辦的亞洲消防首長協會。圖／新北消防提供
新北市為深化國際災害防救合作交流，今天由消防署長蕭煥章及新北市消防局長陳崇岳代表台灣消防機關代表，共同出席於日本名古屋舉辦的亞洲消防首長協會。圖／新北消防提供

新北市為深化國際災害防救合作交流，今天由消防署長蕭煥章及新北市消防局長陳崇岳代表台灣消防機關代表，共同出席於日本名古屋舉辦的亞洲消防首長協會（IFCAA）第34屆大會。針對大型災害應變、跨域合作機制及防救災科技應用等議題分享實務經驗，進一步強化國際消防合作與防災應變能量。

2年舉辦一次的亞洲消防首長大會（International Fire Chiefs' Association of Asia，簡稱IFCAA），今年由日本名古屋主辦，以「協作－邁向亞洲合作與消防協同」為主題，並結合「日本消防協會（FCAJ）大會」和「國際消防安全展覽會」共同辦理。來自日本720個消防局消防首長，以及亞洲19個國家與3個地區消防部門代表參與，展現國際消防機關在面對極端氣候與複合型災害挑戰下，強化跨國合作與經驗共享的重要性。

第34屆大會研討主題以「大規模災害之整備與應變」為主軸，邀集台灣、日本、美國、韓國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、越南及巴林等國消防機關代表與防救災首長齊聚交流，針對大型災害應變、跨域合作機制及防救災科技應用等議題分享實務經驗，進一步強化國際消防合作與防災應變能量。

主辦單位也特別安排參訪日本名古屋「IG競技場（IG Arena）」，現場展示多款消防車輛及先進救災裝備，供與會各國消防機關代表觀摩交流，並藉此了解日本於大型活動消防整備、災害應變支援及消防科技應用等相關作業模式。透過此次多邊技術參訪與交流，提供各國消防機關相互觀摩學習與經驗分享機會，並作為新北市未來精進大型場館安全管理、重大活動消防整備及災害應變機制的重要參考。

新北市近年持續推動防救災創新作為，積極強化城市韌性與大型災害應變能力，並透過國際交流接軌全球防災趨勢。新北市消防局長陳崇岳表示，面對日益嚴峻的極端氣候與複合型災害挑戰，新北市將持續精進災害防救政策、指揮應變機制及跨域整合量能，積極汲取國際先進經驗，全面提升防災救災實力，打造更安全、更具韌性的國際城市。

亞洲消防首長今齊聚日本名古屋，新北市消防局長陳崇岳（左）全力拓展亞洲災防合作契機。圖／新北消防提供
亞洲消防首長今齊聚日本名古屋，新北市消防局長陳崇岳（左）全力拓展亞洲災防合作契機。圖／新北消防提供

新北市為深化國際災害防救合作交流，今天由消防署長蕭煥章（左）及新北市消防局長陳崇岳（右）代表台灣消防機關代表，共同出席於日本名古屋舉辦的亞洲消防首長協會。圖／新北消防提供
新北市為深化國際災害防救合作交流，今天由消防署長蕭煥章（左）及新北市消防局長陳崇岳（右）代表台灣消防機關代表，共同出席於日本名古屋舉辦的亞洲消防首長協會。圖／新北消防提供

亞洲消防首長今齊聚日本名古屋，新北市消防局長陳崇岳（左）全力拓展亞洲災防合作契機。圖／新北消防提供
亞洲消防首長今齊聚日本名古屋，新北市消防局長陳崇岳（左）全力拓展亞洲災防合作契機。圖／新北消防提供

消防人員 名古屋 日本

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