8偏鄉沒眼科診所 劉美方質詢建議可找驗光師補足缺口

新北市議會今天總質詢，國民黨新北市議員劉美芳指出，18歲以下青少年近視率高達87.2%，但新北包括萬里、石碇、石門等8個行政區眼科診所、驗光所掛零，堪稱「視力保健沙漠」，導致不少孩子在學校檢查發現異常，家長要請假跨區帶孩子就醫複檢，希望市府引進驗光師進入偏鄉校園協助初步檢查與分流。

劉美芳指出，沒有眼科與驗光所的行政區包含萬里、石碇、石門、雙溪、貢寮、坪林、平溪、烏來，甚至連新北首善之都板橋雖有25家眼科診所，眼科資源最多，但平均一家眼科須負荷約1770名學生眼睛複檢工作，根本無法消化。

劉美芳提到，驗光師公會近10年已在金門、新竹及嘉義偏鄉推動到校驗光與初步檢查，成效良好，建議新北也能嘗試相同模式，協助偏鄉學生及早發現視力問題。

侯友宜說，目前市府已有行動醫療巡迴車深入偏鄉，並與學校緊密配合，未來也會請衛生局與教育局評估驗光師可扮演的角色，希望讓孩子的眼睛獲得更好照顧。

教育局長張明文指出，孩子視力問題確實是重要隱憂，但學校初步視力篩檢後，後續仍需要醫師進一步評估與追蹤，和一般驗光不太一樣。

衛生局長陳潤秋表示，新北有3台偏鄉視力巡迴車投入服務，巡迴車配有眼底鏡等設備，由醫師跟車入校，主要針對學校第一次篩檢異常學生進一步評估，若是假性近視也可給藥，並非所有學生都需要進入巡迴車，目前整體量能仍足夠。

不過劉美芳質疑，這些偏鄉地區有上千名學生需要，三台巡迴車不夠。

侯友宜表示，將請衛生局與教育局進一步盤點資源。