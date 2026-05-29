新北幸運毛寶認養會31日在三峽 陳咬金、炭炭等你來

新北市動物保護防疫處將於31日下午在三峽廣行宮舉辦「幸運毛寶認養會」，同時提供免費狂犬病疫苗與晶片注射服務，歡迎民眾帶著家中毛寶貝一起參與，也來認識可愛的「炭炭」、「2.0」、「小可」及「陳咬金」。

動保處說，這次參與認養的每隻貓咪都有令人心疼卻溫暖的故事，「炭炭」曾因嚴重感冒被獸醫發出「命危通知」，最終成功挺過難關恢復健康，黑色毛髮在陽光下帶著淡棕色光澤。個性害羞的「小可」原本對人充滿戒心，後續透過訓練與長時間陪伴才慢慢願意靠近人類。

從小在動保處長大的「2.0」不但活潑親人，還很喜歡撒嬌討摸摸，總是不停喵喵叫吸引注意，得到愛心撫摸才願意安靜。「陳咬金」是動保處員工在住家附近救回的小貓，原本緊張怕生，現在逐漸學會與人互動，準備迎接屬於牠的新家庭。

當天還將安排5隻年約2至3個月大的幼貓與民眾見面，其中4隻曾因誤踩黏鼠板被緊急送往毛寶貝醫療中心，醫護人員以卸妝油耐心清除黏膠才恢復乾淨模樣；另1隻小貓則因臍帶纏繞導致右前肢壞死，手術後已脫離險境。

此外，動保處也特別規畫「帶寵物回娘家」活動，只要曾從動物之家認養犬貓的民眾，帶著毛寶貝至活動現場拍照打卡留言，就能獲得精美小禮物。目前新北市有8間動物之家的犬貓正待認養，民眾可透過動保處官網認養專區查看，愛心認養會活動資訊可關注新北市動保處臉書（https://www.facebook.com/tpc58801）。