新北滑板潮流嘉年華 6月20、21日市民廣場登場

響應6月21日「世界滑板日」，新北市府將在6月20、21日在新北市民廣場辦理「新北滑板潮流嘉年華」，結合滑板與街頭塗鴉體驗、滑板賽事、嘻哈演唱會及文化市集，打造全民滑板嘉年華。

新北市長侯友宜今天出席記者會指出，滑板是奧運正式競賽種類，從街頭運動發展成國際重要競技運動，更成為青年文化的重要象徵，6月21日世界滑板日，今年新北市率先在國內推出首場結合城市地景與街頭文化的滑板嘉年華，6月20、21日邀請市民朋友來到市民廣場感受滑板自由、熱情與挑戰自我的精神。

侯友宜強調，這次活動特別邀請日本職業滑板選手來到新北，透過技術交流、示範演出及文化互動，促進台灣與國際街頭文化交流，活動最大的特色，就是全年齡參與，不論是小朋友、青少年，還是親子家庭，都能在活動中找到屬於自己的樂趣。

現場除精彩刺激的滑板賽事，也規畫街頭塗鴉體驗、嘻哈演唱會以及文化市集，將滑板運動與音樂、藝術、創作緊密結合，打造屬於新北的街頭文化盛典。

體育局說，被日本媒體形容為日本未來滑板界核心人物之一的池田大亮、日本職業滑手本郷真輝、擁有20年資歷的日本資深風格滑手森中一誠、日本街頭滑板新銳滑手森一成，及日本地下街頭滑板代表滑手野崎義隆，都將現身新北市民廣場，與國內頂尖好手來場永生難忘的表演賽。

「新北滑板潮流嘉年華」一般競賽及體驗場次，自即日起到6月16日23時59分開放報名，民眾可至ACCUPASS完成技術滑板、長板、衝浪滑板的賽事報名及各類滑板教學與街頭塗鴉體驗場次，也可到現場參加嘻哈演唱會，逛逛超過30攤的街頭潮流文化市集、精緻街頭特色餐飲。