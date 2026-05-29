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回力行里兒時地盤 蔣萬安自爆里長看他長大：在哪約會都知

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安今參加中山區力行里區民活動中心落成啟用典禮。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今參加中山區力行里區民活動中心落成啟用典禮。圖／北市府提供

台北市中山區力行里區民活動中心舉行今落成啟用典禮，台北市長蔣萬安上午致詞指出，今天是「回娘家」中山區，且他從小就住在力行里，當地里長沈銀德看著他長大，去哪剪頭髮、買便當、約會都知道，他還自曝「沒有說是中山女高」，引來台下大笑。

蔣萬安說，這裡是他充滿感情的地方，力行區民活動中心、力行社宅，在2018年開始推動，從土地取得、規畫設計、招標動工，到今天完工啟用，其實一路走來並不容易，因為一開始這邊是中山女中老師的宿舍，後來拆除以後回歸給國產署，當時里長沈銀德很有遠見，且構想未來規畫為活動中心。

蔣萬安說，當時2018年他是立法委員，里長、議員來找他協助，後來他找國產署協調，可以符合住宅法、國產法讓市府可以無償撥用，由市府出資新建，除了社會住宅，1樓也規畫活動中心，所以要特別感謝國產署。

該處社宅將是地下1層、地上8層，共35戶社宅，一房型25戶、兩房型10戶。蔣萬安表示，很符合現在年輕朋友或是小家庭、新婚夫妻所需要，他除了感謝里長，也謝謝立委王鴻薇、陳炳甫和柳采葳的支持，和里民一起見證這個中山區非常重要的里程碑。

台北市長蔣萬安今參加中山區力行里區民活動中心落成啟用典禮。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今參加中山區力行里區民活動中心落成啟用典禮。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安今參加中山區力行里區民活動中心落成啟用典禮。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今參加中山區力行里區民活動中心落成啟用典禮。圖／北市府提供

蔣萬安 國產署 中山女高 社宅

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