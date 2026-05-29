快訊

馬英九基金會提告王光慈！王母公開信曝光：舉報霸凌並司法救濟

Jennie爆「熱戀中國頂流男星」！網瘋猜肖戰、張凌赫 緋聞衝熱搜第一

輔大醫學院廁所針孔疑雲破案了！竟是校方裝設「方便取證」

聽新聞
0:00 / 0:00

北市長照機構「一鍵查」 新網站未來還能查空床數

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局首度整合11間住宿型長照機構、18間護理之家，4月中旬推出「台北市住宿長照機構查詢系統」，即時連動機構最新狀況，民眾可清楚查詢各家設備、收案條件、聯絡方式等現況。圖／取自「台北市住宿長照機構查詢系統」
北市衛生局首度整合11間住宿型長照機構、18間護理之家，4月中旬推出「台北市住宿長照機構查詢系統」，即時連動機構最新狀況，民眾可清楚查詢各家設備、收案條件、聯絡方式等現況。圖／取自「台北市住宿長照機構查詢系統」

北市超高齡化社會，每4人就有1位老人。衛生局今年在台北市立聯合醫院推出喘息服務，4月上線的新網站「台北市住宿長照機構查詢系統」則整合住宿型長照機構、護理之家，可即時查詢各家現況，新北、花蓮的照護機構連動，北市盼作為帶頭者，外推至其他縣市。

扶老比急速惡化，家庭結構正在被撕扯。首都社會支撐系統能否分攤個人照護壓力，甚至當「養不起」變常態，台北的照護系統恐跟不上老化速度。學者建議，善用轄內近百家24小時小型機構，提供鄰近的居家式服務，搭配緊急救援系統。

首都扶老比2021年底29.76、2022年底31.43、2023年底33.55、2024年底35.61，2025年台灣正式邁入超高齡社會，北市65歲以上長者創新高占24.18%，扶老比37.86也是近年最高，等於每2.64位青壯年得負擔撫養1位老人。

北市72個國中學區，已布建58個，老人日照中心83家共可收托3879人，社區照顧關懷據點510處。現有11家住宿型長照機構、19家護理之家、91家養護機構、22家身障機構，共143家；市長蔣萬安上任後，長照床數新增437床，截至去年已達7684床，公私立住宿型長照機構納入參建、規畫促參案超過10處。

衛生局長黃建華說，衛生局今年推出「補助款公共衛生計畫」，在北市聯合醫院中興院區長照機構預留3床喘息床位，因應有緊急安置或特殊狀況的喘息服務，提供喘息短暫照顧給失能者、有技術性護理需求者及全齡含18歲以下兒少。

社會局老人福利科長趙佳慧說，衛福部現有「互助喘息」服務，類似時間銀行概念，有長照需求的家庭照顧者與專業照顧服務員搭配，照顧長者或身心障礙者一個時段，就可換取兩個時段喘息時間，不只讓家庭照顧者有適當休息機會，一些經濟資源有限的家庭也不用再付錢買服務，更形成等值交換。北市今年有5家單位申請衛福部該方案。

另外，衛生局首度整合11間住宿型長照機構、18間護理之家，4月中旬推出「台北市住宿長照機構查詢系統」新網站，有別於傳統條列式表格呈現，而是即時連動機構最新狀況，民眾可清楚查詢各家設備、收案條件、聯絡方式等現況，規畫中的空床數功能未來也可使用，另可連結社會局管轄的養護機構等網站。

黃建華表示，北市希望作為帶頭者，將該網站外推至其他縣市，目前已與新北、花蓮的照護機構連動，提供民眾更多方選擇，未來也會邀請有意願縣市加入。

長照 北市 衛生局

延伸閱讀

北市每2.6人撫養1位老人 學者喊話蔣萬安可做這一事

新北關懷獨居長輩 兩年預計訪查22萬人

兒童戶外遊具防熱傷害 北市擬訂標準

互動式對話免再來電或臨櫃 「她」成台北自來水處神隊友

相關新聞

新北120處公有停車場 6月起計程車午休2小時免費停車

計程車運將工作辛勞，新北市交通局今天表示，新北市120處公有停車場自6月1日起至12月31日，試辦「計程車午間免費停車」，每日上午11時至下午1時共計2小時免費停車，計程車（含多元計程車）運將中午可安心用餐、補充體力，不用再為找車位煩惱。

影／三鶯線6月7日履勘 侯友宜：做好準備、經得起考驗

交通部排定捷運三鶯線6月7號履勘，邁入通車前最關鍵的階段。新北市長侯友宜今天新北滑板潮流嘉年華啟動記者會受訪時表示，三鶯線報給交通部已排定時間履勘，他相信新北市已做好準備，整個履勘過程一定可以經得起考驗。希望履勘如果能順利，就及早開放讓市民朋友能來試搭乘。

北市每2.6人撫養1位老人 學者喊話蔣萬安可做這一事

北市扶老比急速惡化，家庭結構正在被撕扯。首都社會支撐系統能否分攤個人照護壓力，甚至當「養不起」變常態，台北的照護系統恐跟不上老化速度。學者建議，善用轄內近百家24小時小型機構，提供鄰近的居家式服務，搭配緊急救援系統。

回力行里兒時地盤 蔣萬安自爆里長看他長大：在哪約會都知

台北市中山區力行里區民活動中心舉行今落成啟用典禮，台北市長蔣萬安上午致詞指出，今天是「回娘家」中山區，且他從小就住在力行里，當地里長沈銀德看著他長大，去哪剪頭髮、買便當、約會都知道，他還自曝「沒有說是中山女高」，引來台下大笑。

大雷雨加鳥巢…中和連城路變電箱爆炸 2308戶停電

因大雷雨加上鳥巢導致線路故障，新北市中和區連城路今天凌晨4時許，發生變電箱短路爆炸，冒出火花，釀2308戶停電，台電搶修中。

新北滑板潮流嘉年華 6月20、21日市民廣場登場

響應6月21日「世界滑板日」，新北市府將在6月20、21日在新北市民廣場辦理「新北滑板潮流嘉年華」，結合滑板與街頭塗鴉體驗、滑板賽事、嘻哈演唱會及文化市集，打造全民滑板嘉年華。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。