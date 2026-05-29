北市長照機構「一鍵查」 新網站未來還能查空床數

北市超高齡化社會，每4人就有1位老人。衛生局今年在台北市立聯合醫院推出喘息服務，4月上線的新網站「台北市住宿長照機構查詢系統」則整合住宿型長照機構、護理之家，可即時查詢各家現況，新北、花蓮的照護機構連動，北市盼作為帶頭者，外推至其他縣市。

扶老比急速惡化，家庭結構正在被撕扯。首都社會支撐系統能否分攤個人照護壓力，甚至當「養不起」變常態，台北的照護系統恐跟不上老化速度。學者建議，善用轄內近百家24小時小型機構，提供鄰近的居家式服務，搭配緊急救援系統。

首都扶老比2021年底29.76、2022年底31.43、2023年底33.55、2024年底35.61，2025年台灣正式邁入超高齡社會，北市65歲以上長者創新高占24.18%，扶老比37.86也是近年最高，等於每2.64位青壯年得負擔撫養1位老人。

北市72個國中學區，已布建58個，老人日照中心83家共可收托3879人，社區照顧關懷據點510處。現有11家住宿型長照機構、19家護理之家、91家養護機構、22家身障機構，共143家；市長蔣萬安上任後，長照床數新增437床，截至去年已達7684床，公私立住宿型長照機構納入參建、規畫促參案超過10處。

衛生局長黃建華說，衛生局今年推出「補助款公共衛生計畫」，在北市聯合醫院中興院區長照機構預留3床喘息床位，因應有緊急安置或特殊狀況的喘息服務，提供喘息短暫照顧給失能者、有技術性護理需求者及全齡含18歲以下兒少。

社會局老人福利科長趙佳慧說，衛福部現有「互助喘息」服務，類似時間銀行概念，有長照需求的家庭照顧者與專業照顧服務員搭配，照顧長者或身心障礙者一個時段，就可換取兩個時段喘息時間，不只讓家庭照顧者有適當休息機會，一些經濟資源有限的家庭也不用再付錢買服務，更形成等值交換。北市今年有5家單位申請衛福部該方案。

另外，衛生局首度整合11間住宿型長照機構、18間護理之家，4月中旬推出「台北市住宿長照機構查詢系統」新網站，有別於傳統條列式表格呈現，而是即時連動機構最新狀況，民眾可清楚查詢各家設備、收案條件、聯絡方式等現況，規畫中的空床數功能未來也可使用，另可連結社會局管轄的養護機構等網站。

黃建華表示，北市希望作為帶頭者，將該網站外推至其他縣市，目前已與新北、花蓮的照護機構連動，提供民眾更多方選擇，未來也會邀請有意願縣市加入。