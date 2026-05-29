互動式對話免再來電或臨櫃 「她」成台北自來水處神隊友

台北自來水事業處不斷優化智能客服「水妞」，自民國108年建置至今，已累計達13萬1678使用人次，占客服中心總服務數比約10%，平均答覆率達98%，免再來電或親自臨櫃；未來將與台水「水寶」客服合作，相互介接提高用戶便利性及使用意願。

北水處表示，以往用戶遇到用水問題，多半透過親臨櫃台或撥打客服電話等方式，或在網路上搜尋關鍵字，耗時費力、效果不彰；本處為提升用戶服務，持續優化智能客服「水妞」，打造優質的客戶服務體驗，用戶可透過本處網站智能客服視窗以自然語言快速、精準查詢，並運用圖片、階層式問答等工具，讓答復內容更清楚、易懂，節省用戶諮詢時間。

目前「水妞」智能客服整合有「自報度數」、「水費查詢」、「水費結清」、「自然人過戶」、「補發水費單」及「用水量異常檢測」等多項線上申辦服務，用戶透過「水妞」互動式對話並結合線上繳費功能，可直接於智能客服系統完成申辦、繳費作業，免再來電或臨櫃。

北水處指出，尤其在用戶家中常見漏水問題，針對用水突增、總表分攤及內線漏水等常見爭議案件，於智能客服「水妞」新增情境式互動引導流程，透過條件式判斷，引導用戶逐步釐清問題來源，例如是否近期更換設備或用水設備異常等情形，引導用戶藉由圖文及影片等工具自我檢查家中用水量異常之原因，及早診斷及早處理，避免水資源浪費，也確保民眾荷包不失血。

另外，北水處在114年3月推出「您的水管家」便捷水服務系統，將各項自來水服務整合至「單一網站平台」，提供一站式自來水服務，除常用的線上繳費、多筆帳單管理、線上申辦銀行代扣繳外，還提供發票中獎、水量異常、施工停水等訊息通知，及周邊水質資訊、用水碳排放量等，讓用戶隨時掌握用水情形。

北水處指出，此外，還可藉由智能分析、推薦用戶適合的用水服務。如發現水量異常，主動提醒檢查用水設備，或進一步申請家戶節水到府服務，更貼近民眾需求。