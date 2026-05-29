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新北120處公有停車場 6月起計程車午休2小時免費停車

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市120處公有停車場6月1日起至12月31日，試辦「計程車午間免費停車」，每日11時至13時共計2小時免費停車。圖／新北市交通局提供
新北市120處公有停車場6月1日起至12月31日，試辦「計程車午間免費停車」，每日11時至13時共計2小時免費停車。圖／新北市交通局提供

計程車運將工作辛勞，新北市交通局今天表示，新北市120處公有停車場自6月1日起至12月31日，試辦「計程車午間免費停車」，每日上午11時至下午1時共計2小時免費停車，計程車（含多元計程車）運將中午可安心用餐、補充體力，不用再為找車位煩惱。

交通局指出，計程車駕駛工作間長，尤其於夏季高溫期間，中午常面臨找不到合適休息和用餐地點的情況。市府推出這項措施，希望透過實際行動減輕運將負擔，打造更友善的運輸服務環境。

交通局說，本項優惠適用全國計程車，包含多元計程車，計程車駕駛只要憑白底紅字車牌，即可至停車場管理室辦理人工銷單，優惠時段為每日上午11時至下午1時，期間可享2小時免費停車。

交通局提醒，若在上午10時59分前進場，或下午1時後離場，超出優惠時段部分仍須依規定收費，且本優惠不另併用前30分鐘免費停車措施，已要求各停車場業者於優惠時段加派現場人力，協助運將順利辦理銷單作業。

交通局說，市府近年持續推動多項停車友善措施，包括學校周邊部分路邊智慧停車格於尖峰接送時段提供6至15分鐘短時免費停放，方便家長臨停接送，全市506處公有停車場也提供前30分鐘免費停車服務，未來將持續視推動成效滾動檢討，逐步優化停車服務品質，打造更便利、更貼近民眾需求的停車環境。

計程車 停車場

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