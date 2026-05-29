北市每2.6人撫養1位老人 學者喊話蔣萬安可做這一事

北市扶老比急速惡化，家庭結構正在被撕扯。首都社會支撐系統能否分攤個人照護壓力，甚至當「養不起」變常態，台北的照護系統恐跟不上老化速度。學者建議，善用轄內近百家24小時小型機構，提供鄰近的居家式服務，搭配緊急救援系統。

2025年台灣正式邁入超高齡社會，北市65歲以上長者創新高占24.18%，扶老比37.86也是近年最高，等於每2.64位青壯年得負擔撫養1位老人。

國立台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬觀察，北市長照現況是「三位一體」，外籍看護為主，搭配長照與醫療服務、家庭成員作為外籍看護管理者的照顧方式。北市移出人口是六都最多，有些長者的成年子女不同住或在外縣市，使得他們夜間更需要照顧，這也是外籍看護數量多的原因之一。

陳正芬認為，北市應加強長者夜間、出院的即時照顧支持服務。市府一直都沒有解決這問題，「呼籲蔣萬安市長一定要把緊急救援系統與24居家服務嫁接在一起，成為全國首創提供夜間支持服務的縣市，讓老老同住家庭有所依靠。」

陳正芬舉例，日本早已正式此問題，一個行政區或幾個里就會有一家24小時居家服務機構，藉此解決夜間照顧人力的問題；北市面臨長照機構尚未完工的窘境，市府可借鏡日本，善用轄內近百家24小時小型的老人長照機構，以及有提供夜宿的日照中心，提供居家式服務，再搭配緊急救援系統，可望解決問題。

陳正芬提到，台北市也要解決醫療與長照的銜接問題，現有「即時照顧資源系統」正是長照3.0政策力推「在宅急症照護」的概念，市府可在市立聯合醫院各院區用力地推廣，讓長者不用頻繁地進出醫院。