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捷運三鶯線通車最後一步！6月7日交通部履勘

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
捷運三鶯線6月7日履勘。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線6月7日履勘。圖／新北市捷運局提供

捷運三鶯線4月26日完成初勘，新北捷運局與新北捷運5月14日報請交通部履勘，昨晚交通部辦理「履勘前置會議」，審查履勘準備工作並確認相關現勘行程，將於6月7日履勘。新北市府表示，三鶯線邁入通車前最關鍵的「履勘」階段，市府團隊已做好充分準備，將全力配合履勘委員審查，在確保營運安全無虞的前提下，全力朝今年中通車的目標衝刺。

新北捷運局長李政安說，三鶯線進入履勘階段，通車前要依規定完成各項程序，昨晚交通部進行履勘前置會議，由中央邀集土建、機電及營運等各組共9位履勘委員進行書面審查與任務分工，會中委員會議決議於6月7日辦理履勘，待後續履勘通過、取得交通部營運許可函後，就能立即籌備通車營運，盡早服務市民。

李政安表示，捷運局與捷運公司攜手合作，均以安全為最高原則，兼顧效率下穩健推進，確保通車安全無虞，提供市民安全、便捷的公共運輸服務。新北捷運公司在準備履勘期間，第一線運務與維修人員也持續針對初勘時的緊急狀況演練進行複訓與精進，在即將到來的正式履勘中，團隊有信心能順利通過委員的模擬演練考驗。

捷運局表示，捷運三鶯線為中運量自動駕駛系統，全長14.29公里，共設12座車站，串聯土城、三峽與鶯歌。起點頂埔站與板南線無縫轉乘，終點鶯桃福德站，通車後三鶯地區往返台北市通勤時間約能縮短20分鐘，更有效連結新北市美術館、鶯歌陶瓷老街及三峽老街等觀光地標。

新北市長侯友宜昨天在議會指出，通車後將有至少一個月的免費試營運，初期營運尖峰時段預估5至6分鐘一班，離峰約8至9分鐘一班，待營運狀況穩定後，再逐步縮短班距、提升運能。三鶯線預估平均每日運量約4萬人次，尖峰時段單向每小時運量約8900人次，系統最高可達每小時27班、班距約2.2分鐘。

三鶯線 交通部 捷運公司

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