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專家：社宅可出租店面 補貼弱勢租金

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣／台北報導

社宅蓋在蛋黃區租金飆升，專家指出，社宅不見得全部都要是公益設施，可師法其他先進國家，在低樓層規畫商場或店面，用收入補貼社宅弱勢住戶租金，達成財務自償與社會福利雙贏。北市府指出，低樓層能做商用會盡量開放。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱舉香港為例，香港社宅下層就規畫成商場出租，透過「下方的商場高租金賺錢，補貼上方的社宅租金更便宜」，以交叉補貼模式讓社宅財物獲得幫助。

彭揚凱說，尤其像台北市這種「蛋黃區中蛋黃」的精華區段社宅，更應該要有效率地搭配商業設施，透過商設租金收入提供自償率。至於現在很多社宅會蓋幼兒園、托老設施等，未必需在一、二樓，政府應要好好規畫，才能對社宅整體財務有幫助。

都發局長簡瑟芳說，北市現行制度已如此，社宅之所以收費便宜，就是納入店鋪、停車場等收益來打平，「低樓層能作為商用都會盡量開放」；社福機構則受限法規，一定要在低樓層，例如幼兒園需有開放空間，規畫就會在一樓平面層。

荷蘭的社宅由非營利團體營運，興建時，也會規畫一部分「依市場價格的出租房」或「店面」，利用商用與高價房的獲利，來補貼租金。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，荷蘭發展社宅已經有一五○年，台灣則從二○一○年才開始，政府對社宅的定位很重要，許多國家將社宅定位在「準社會福利」政策，優先照顧弱勢，也搭配照顧年輕人、婚育家庭及勞工等，所以財務自償並非核心關鍵。

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