快訊

育兒留職停薪津貼每月上看4萬 就保薪資天花板擬提高至5萬

聽新聞
0:00 / 0:00

「海上白色精靈」迷航癱坐瑞芳海岸 新北動保處即刻救援

聯合報／ 記者林昭彰邱瑞杰／新北即時報導
白尾熱帶鳥為熱帶鳥目熱帶鳥科鳥類，擁有修長白色尾羽。圖／新北市動保處提供
白尾熱帶鳥為熱帶鳥目熱帶鳥科鳥類，擁有修長白色尾羽。圖／新北市動保處提供

新北市瑞芳區濱蝙蝠洞磯釣平台，近日有釣客發現一隻羽色雪白、嘴喙鮮橘海鳥蜷縮海岸岩塊角落，神情疲憊，疑似因迷航或長途飛行耗盡體力而落難。民眾擔心牠遭流浪動物攻擊或車輛驚擾，通報新北市動保處協助救援。

動保員到場確認，發現竟是罕見遠洋性海鳥「白尾熱帶鳥」，隨即送往動物之家進行醫療檢查與照護。經獸醫師檢診、補充營養與水分，休息數日後身體狀況逐漸恢復，評估牠飛行能力與精神狀況可適合野放，近日已讓牠重獲自由。

此一白尾熱帶鳥獲救時無明顯骨折或外傷，但體態消瘦、精神略顯虛弱，推測可能受到近期海象、天候或強風影響偏離原本遷移路徑，加上長時間未能順利覓食，導致體力透支而降落陸地。

照護期間除進行基本健康檢查外，也安排補充水分、小魚蝦肉類營養與安靜空間休養，以降低緊迫與消耗。由於白尾熱帶屬典型海洋性鳥類，平常鮮少接近陸域，一旦出現在都市或道路周邊，多半代表已陷入虛弱狀態需要即時救援。

白尾熱帶鳥為熱帶鳥目熱帶鳥屬的鳥類，俗稱白尾鸏，擁有修長白色尾羽、流線型身形與鮮明橘黃色嘴喙，飛行姿態優雅，被譽為「海上白色精靈」。牠們大多棲息於大西洋、太平洋、印度洋等熱帶及亞熱帶海域島嶼，平時終年在海洋上空盤旋飛翔，以魚類與魷魚等海洋生物為食，只有繁殖時才會返回島嶼岸壁築巢。白尾熱帶鳥善於利用海風滑翔，能長時間飛行不落地，只有搭船出海才能看見，民眾在台灣本島陸地發現牠們，機會相當難得。

新北市動保處提醒，民眾如發現疑似受傷或受困之野生禽鳥，應保持適當距離、避免干擾，可先拍照記錄並撥打1959動保專線或（02）2959-6353通報，由專業人員評估與處置，切勿自行捕捉或限制其行動，以免造成二度傷害。

白尾熱帶鳥流線型身形與鮮明橘黃色嘴喙，飛行姿態優雅，被譽為海上白色精靈。圖／新北市動保處提供
白尾熱帶鳥流線型身形與鮮明橘黃色嘴喙，飛行姿態優雅，被譽為海上白色精靈。圖／新北市動保處提供

新北瑞芳蝙蝠洞磯釣平台，近日有釣客發現一隻羽色雪白、嘴喙鮮橘白尾熱帶鳥。圖／新北市動保處提供
新北瑞芳蝙蝠洞磯釣平台，近日有釣客發現一隻羽色雪白、嘴喙鮮橘白尾熱帶鳥。圖／新北市動保處提供

典型海鳥「全蹼足」構造，能幫助牠在海面短暫漂浮、休息或捕食。圖／新北市動保處提供
典型海鳥「全蹼足」構造，能幫助牠在海面短暫漂浮、休息或捕食。圖／新北市動保處提供

白尾熱帶鳥主要以飛魚、魷魚和螃蟹為食，可像塘鵝一樣從高達20米高空俯衝捕捉獵物。圖／新北市動保處提供
白尾熱帶鳥主要以飛魚、魷魚和螃蟹為食，可像塘鵝一樣從高達20米高空俯衝捕捉獵物。圖／新北市動保處提供

白尾熱帶鳥平常鮮少接近陸域，一旦出現在海岸道路周邊多半代表陷入虛弱狀態需要即時救援。圖／新北市動保處提供
白尾熱帶鳥平常鮮少接近陸域，一旦出現在海岸道路周邊多半代表陷入虛弱狀態需要即時救援。圖／新北市動保處提供

流浪動物

延伸閱讀

世界烏龜日前夕 疏洪道母斑龜疑上岸產卵遭撞龜殼破 動保處馳援救治

水獺誤踩奪命套索！金門首例活體救援不治 掙扎到指甲全磨平

民宅天花板冒出4隻小白鼻心 苗縣動防所收容餵奶畫面超療癒

澎湖青螺濕地赫見3隻海豚擱淺死亡 死因待解剖

相關新聞

北市飆38.3度破紀錄！高溫遊具害童傷 北市議員曝孩子側腰整片紅腫

近來各地天氣高溫炎熱，北市昨天38.3度更打破2018年38.2度記錄。不只藍營喊話市府訂定兒童戶外遊樂設施熱傷害防範標準，民進黨議員張文潔也公布自家孩子因摩擦高溫遊具受傷紅腫的照片。公園處回應，遊具材質選用盡量選用塑膠、木質或是複合材料。

影／2026潮盛新莊主題聲浪來襲 5月底登場用聽覺感受新莊百年風華

2026潮盛新莊今年主題「聲浪來襲」，歌手HowZ以強烈節拍與饒舌語言，全新創作單曲「三步贊」，取材陣頭步伐，融入官將首出巡、守護鄉里的心境，要讓民眾用聽覺感受新莊百年風華，將在今年5月底隆重登場。

「海上白色精靈」迷航癱坐瑞芳海岸 新北動保處即刻救援

新北市瑞芳區濱蝙蝠洞磯釣平台，近日有釣客發現一隻羽色雪白、嘴喙鮮橘海鳥蜷縮海岸岩塊角落，神情疲憊，疑似因迷航或長途飛行耗盡體力而落難。民眾擔心牠遭流浪動物攻擊或車輛驚擾，通報新北市動保處協助救援。

新北好茶飄香！百萬冠軍茶試飲會限額120人 茶香野餐29日報名

6月正值春茶上市，新北好茶展售6月6日起連續3個周末集結新北特色茶及體驗活動熱鬧登場。坪林場次加碼100元新北幣折抵消費；6月30日前洽坪林農會購買比賽優良獎享92折優惠。

北市這社宅驚爆鋼構的防火披覆破損？ 議員爆：手一扳就碎像餅乾

台北市南港機廠社宅2024年完工，去年底開放入住，議員陳怡君下午在市政總質詢中指出，該區未來將成為北市最大社宅，但工程瑕疵頻傳，停車場鋼構的防火披覆破損，多處防火門的門弓器及把手損壞無法閉合，甚至樓層逃生梯照明全無。市長蔣萬安表示，會即刻處理缺失。

全面翻轉新北交通路網 侯友宜：三鶯線力拚年中通車

新北市長侯友宜28日率市府團隊赴新北市議會接受市政總質詢，針對議員關心捷運三鶯線通車時程及相關資訊。侯友宜表示，市府於5月14日已報請交通部辦理履勘，交通部將於28日確定履勘日期，力拚年中通車，試營運期間預計為1個月。至於營運初期會先拉長行車班距，並視營運狀況逐步縮短班距，初期預估每日平均載客量約4萬人次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。