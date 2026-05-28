「海上白色精靈」迷航癱坐瑞芳海岸 新北動保處即刻救援

新北市瑞芳區濱蝙蝠洞磯釣平台，近日有釣客發現一隻羽色雪白、嘴喙鮮橘海鳥蜷縮海岸岩塊角落，神情疲憊，疑似因迷航或長途飛行耗盡體力而落難。民眾擔心牠遭流浪動物攻擊或車輛驚擾，通報新北市動保處協助救援。

動保員到場確認，發現竟是罕見遠洋性海鳥「白尾熱帶鳥」，隨即送往動物之家進行醫療檢查與照護。經獸醫師檢診、補充營養與水分，休息數日後身體狀況逐漸恢復，評估牠飛行能力與精神狀況可適合野放，近日已讓牠重獲自由。

此一白尾熱帶鳥獲救時無明顯骨折或外傷，但體態消瘦、精神略顯虛弱，推測可能受到近期海象、天候或強風影響偏離原本遷移路徑，加上長時間未能順利覓食，導致體力透支而降落陸地。

照護期間除進行基本健康檢查外，也安排補充水分、小魚蝦肉類營養與安靜空間休養，以降低緊迫與消耗。由於白尾熱帶屬典型海洋性鳥類，平常鮮少接近陸域，一旦出現在都市或道路周邊，多半代表已陷入虛弱狀態需要即時救援。

白尾熱帶鳥為熱帶鳥目熱帶鳥屬的鳥類，俗稱白尾鸏，擁有修長白色尾羽、流線型身形與鮮明橘黃色嘴喙，飛行姿態優雅，被譽為「海上白色精靈」。牠們大多棲息於大西洋、太平洋、印度洋等熱帶及亞熱帶海域島嶼，平時終年在海洋上空盤旋飛翔，以魚類與魷魚等海洋生物為食，只有繁殖時才會返回島嶼岸壁築巢。白尾熱帶鳥善於利用海風滑翔，能長時間飛行不落地，只有搭船出海才能看見，民眾在台灣本島陸地發現牠們，機會相當難得。

新北市動保處提醒，民眾如發現疑似受傷或受困之野生禽鳥，應保持適當距離、避免干擾，可先拍照記錄並撥打1959動保專線或（02）2959-6353通報，由專業人員評估與處置，切勿自行捕捉或限制其行動，以免造成二度傷害。

白尾熱帶鳥流線型身形與鮮明橘黃色嘴喙，飛行姿態優雅，被譽為海上白色精靈。圖／新北市動保處提供

新北瑞芳蝙蝠洞磯釣平台，近日有釣客發現一隻羽色雪白、嘴喙鮮橘白尾熱帶鳥。圖／新北市動保處提供

典型海鳥「全蹼足」構造，能幫助牠在海面短暫漂浮、休息或捕食。圖／新北市動保處提供

白尾熱帶鳥主要以飛魚、魷魚和螃蟹為食，可像塘鵝一樣從高達20米高空俯衝捕捉獵物。圖／新北市動保處提供