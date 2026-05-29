聽新聞
0:00 / 0:00

翡翠水庫耗水費有解 合約外發電費率加成 全國水庫適用

聯合報／ 記者陳儷方楊正海／台北報導
翡翠水庫設有一座裝置容量七萬瓩的翡翠水力發電廠。圖／翡管局提供
翡翠水庫設有一座裝置容量七萬瓩的翡翠水力發電廠。圖／翡管局提供

北市翡翠水庫管理局日前主張額外支援發電的耗水量極大，要求台電支付耗水費補償水庫損失，並揚言若不支出耗水費，未來將不支援緊急發電需求。台電昨指出，同意合約外徵用的水力採用「加成費率」計算，且全台有相同情形的水庫一體適用。翡管局表示，待台電提出新購電費率方案，雙方再行研議。

市府要求「耗水費」，但經濟部遲遲未讓步，關鍵是認為耗水費徵收對象是用水三百噸以上的工業大戶，而水力發電是位能發電，放流水流向淨水場，最後仍是民生使用，認為北市府不應向台電收取耗水費。

經濟部長龔明鑫昨指出，北市府與經濟部本月廿七日討論後達成共識，「不會用耗水費這麼奇怪的依據，或是用這麼高的金額」，但如何公平合理計算價格及依據，會持續再談，原則上是合約內的發電按合約付費，合約外的發電價格再談，其他水庫也有類似情況，會比照辦理。

台電發言人黃美蓮說，水庫電力費率須與其他委託營運水庫同步考量，以維持公平性，台電認為目前此費率是合理的，但電力系統若需增加發電的能量費率可用「加成」概念進一步討論，而非台北市先前提出的耗水費方式，因為開價實在太高了。

黃美蓮指出，新的加成費率將以每度電價格為基礎，進行加成討論，且為維持公平性，新的費率方案一體適用於全台託營水庫，而非僅計對翡翠水庫；目前對於加成成數尚未有定論，仍需進一步研議。

龔明鑫 台電 經濟部長 翡翠水庫

延伸閱讀

翡翠水庫「耗水費」爭議改加成費率？翡管局：待台電提新購電方案

台電光明抽蓄水力計畫環評通過 將提升電力調度彈性

黃仁勳喊話終於來電了 北市與台電達共識、決採這方案解決北士科用電

徐巧芯酸抱反核神主牌 沈伯洋拿「水庫與水管」比喻層次不同

相關新聞

等待履勘 三鶯線初期班距 尖峰5至6分鐘

捷運三鶯線全長十四點三公里，歷經九年多施工通車在即，新北長侯友宜昨表示，十四日已提報交通部辦理履勘，中央將開會確認履勘日期，新北目標是「今年中通車」，規畫至少一個月免費試營運。初期班距尖峰五至六分鐘、離峰八至九分鐘，待運量穩定後再逐步加密。

新北關懷獨居長輩 兩年預計訪查22萬人

高齡海嘯來襲，新北市府配合中央「擴大獨居長輩訪查」，預計今、明兩年訪查廿二萬餘人，透過訪查機制強化社區支持網絡，第一階段將先進行七十五歲以上獨老關懷訪查，預計有八萬多人。顧林為新北市第一位受訪查的獨居長者。

翡翠水庫耗水費有解 合約外發電費率加成 全國水庫適用

北市翡翠水庫管理局日前主張額外支援發電的耗水量極大，要求台電支付耗水費補償水庫損失，並揚言若不支出耗水費，未來將不支援緊急發電需求。台電昨指出，同意合約外徵用的水力採用「加成費率」計算，且全台有相同情形的水庫一體適用。翡管局表示，待台電提出新購電費率方案，雙方再行研議。

新北好茶飄香！百萬冠軍茶試飲會限額120人 茶香野餐29日報名

6月正值春茶上市，新北好茶展售6月6日起連續3個周末集結新北特色茶及體驗活動熱鬧登場。坪林場次加碼100元新北幣折抵消費；6月30日前洽坪林農會購買比賽優良獎享92折優惠。

北市這社宅驚爆鋼構的防火披覆破損？ 議員爆：手一扳就碎像餅乾

台北市南港機廠社宅2024年完工，去年底開放入住，議員陳怡君下午在市政總質詢中指出，該區未來將成為北市最大社宅，但工程瑕疵頻傳，停車場鋼構的防火披覆破損，多處防火門的門弓器及把手損壞無法閉合，甚至樓層逃生梯照明全無。市長蔣萬安表示，會即刻處理缺失。

全面翻轉新北交通路網 侯友宜：三鶯線力拚年中通車

新北市長侯友宜28日率市府團隊赴新北市議會接受市政總質詢，針對議員關心捷運三鶯線通車時程及相關資訊。侯友宜表示，市府於5月14日已報請交通部辦理履勘，交通部將於28日確定履勘日期，力拚年中通車，試營運期間預計為1個月。至於營運初期會先拉長行車班距，並視營運狀況逐步縮短班距，初期預估每日平均載客量約4萬人次。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。