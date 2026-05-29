翡翠水庫耗水費有解 合約外發電費率加成 全國水庫適用

北市翡翠水庫管理局日前主張額外支援發電的耗水量極大，要求台電支付耗水費補償水庫損失，並揚言若不支出耗水費，未來將不支援緊急發電需求。台電昨指出，同意合約外徵用的水力採用「加成費率」計算，且全台有相同情形的水庫一體適用。翡管局表示，待台電提出新購電費率方案，雙方再行研議。

市府要求「耗水費」，但經濟部遲遲未讓步，關鍵是認為耗水費徵收對象是用水三百噸以上的工業大戶，而水力發電是位能發電，放流水流向淨水場，最後仍是民生使用，認為北市府不應向台電收取耗水費。

經濟部長龔明鑫昨指出，北市府與經濟部本月廿七日討論後達成共識，「不會用耗水費這麼奇怪的依據，或是用這麼高的金額」，但如何公平合理計算價格及依據，會持續再談，原則上是合約內的發電按合約付費，合約外的發電價格再談，其他水庫也有類似情況，會比照辦理。

台電發言人黃美蓮說，水庫電力費率須與其他委託營運水庫同步考量，以維持公平性，台電認為目前此費率是合理的，但電力系統若需增加發電的能量費率可用「加成」概念進一步討論，而非台北市先前提出的耗水費方式，因為開價實在太高了。

黃美蓮指出，新的加成費率將以每度電價格為基礎，進行加成討論，且為維持公平性，新的費率方案一體適用於全台託營水庫，而非僅計對翡翠水庫；目前對於加成成數尚未有定論，仍需進一步研議。