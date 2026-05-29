等待履勘 三鶯線初期班距 尖峰5至6分鐘

捷運三鶯線全長十四點三公里，歷經九年多施工通車在即，新北長侯友宜昨表示，十四日已提報交通部辦理履勘，中央將開會確認履勘日期，新北目標是「今年中通車」，規畫至少一個月免費試營運。初期班距尖峰五至六分鐘、離峰八至九分鐘，待運量穩定後再逐步加密。

議員江怡臻昨關切三鶯線通車時程，她說，地方高度期待，但憂心三鶯線通車後恐加劇板南線壅擠，尤其目前海山站、板橋站與江子翠站尖峰時間常有民眾必須等兩、三班車才能上車。

江怡臻指出，新北目前邁向「七線齊發、八線規畫」，捷運路網正逐步改變土城、三峽及鶯歌地區發展，包括海山站少棒集訓中心、土城醫院、土城行政園區，以及永寧站青年局基地與媽祖田青年住宅等重大建設，盼加速完善整體交通路網。

侯友宜表示，三鶯線已進入履勘程序，市府會全力配合中央審查，通車前提一定要「安全無虞」，依過去環狀線等經驗，履勘完成到正式通車通常約需兩個月，「今年一定不會有問題」。

侯說，三鶯線預估平均每日運量約四萬人次，尖峰時段單向每小時運量約八千九百人次，系統最高可達每小時廿七班、班距約二點二分鐘；板南線增加列車勢在必行，明年將有新增列車提高整體運能；萬大中和線明年完工通車後，可分散板南線人流。

新北捷運局長李政安補充，目前北捷規畫將有十列車投入調配，會依未來實際運量滾動檢討。