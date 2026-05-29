新北關懷獨居長輩 兩年預計訪查22萬人

高齡海嘯來襲，新北市府配合中央「擴大獨居長輩訪查」，預計今、明兩年訪查廿二萬餘人，透過訪查機制強化社區支持網絡，第一階段將先進行七十五歲以上獨老關懷訪查，預計有八萬多人。顧林為新北市第一位受訪查的獨居長者。

新北市社會局長李美珍、板橋區長陳奇正昨偕團隊前往板橋區金華街探視現年八十二歲獨居的顧林奶奶，由公所訪員運用「獨居長輩生活關懷表」訪查，並致贈宣導品。

顧林奶奶有二女一子，但其中二名子女住在國外，么女住台北，每周會回來家裡探視奶奶。奶奶平時參與社區和社團活動，亦曾擔任志工，但今年元月間在家中不慎跌倒骨折，幸好公所之前有幫忙裝緊急救援系統及住警器，目前已痊癒。考量她日常生活仍可能面臨健康與安全風險，透過訪查實地了解生活狀況。

李美珍表示，獨居長輩訪查作業將由廿九區公所受過訓練的訪查員到宅訪視，並遵守「二要三不」，要配戴識別證，要出示衛福部公文；不會洩漏個資，不會要求提供帳號、存摺、印章，不會詢問與訪查無關的資料等，請長輩及家屬安心配合。

李美珍指出，除了主動關懷獨居長輩生活現況外，依個別需求協助連結社會福利、長照服務、就醫協助、生活協助及緊急救援系統等，完善在地支持網絡，共同守護長輩安心生活。